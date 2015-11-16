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Купив "космическую сумку" за $1000, американка заработает на ней минимум $4 млн

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#1
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Купив "космическую сумку" за $1000, американка заработает на ней минимум $4 млн


Аукционный дом Сотбис (Sotheby's) на своём сайте дал официальное объявление, что этим летом в Нью-Йорке состоятся торги во время, которых среди прочих лотов будет продана сумка содержащая лунный грунт.

Сообщается, что торги пройдут 20 июля 2017 года - в этот день будут праздновать 48-годовщину первой высадки людей на Луну. Сумка выполнена из особо прочного материала белого цвета и на её передней части имеется надпись на английском: "Lunar sample return / Возвращаемый образец лунного грунта". В эту сумку Нил Армстронг и набрал лунный грунт еще летом 1969 года, т.е. почти полвека тому назад. Образцы были собраны на Луне в районе так называемого "Моря Спокойствия", т.е. в случае интереса их можно будет сравнить с другими изъятыми с поверхности Луны образцами (именно с того места) для доказательств высадки.

А вообще с этой сумкой уже приключилась удивительная история, когда американские государственные органы более 2-х тому назад умудрились продать эту сумку одной женщине проживающей в Чикаго почти за 1000 долларов и дело происходило на аукционе в Техасе. Хотя по всем законам США делать это было запрещено.

Но как оказалось еще почти за 10 лет до этого аукциона в Техасе руководитель одного из отделов Центра космоса в Канзасе выкрал эту сумку из архивных фондов и спрятал её дома с целью дальнейшей перепродажи. Однако, покупателей на неё он так и не успел отыскать так как был разоблачён и арестован полицией и попал под суд за воровство. Во время следствия, судебные маршалы посетили его дом и среди остальных похищенных из Центра вещей нашли и эту сумку, но не признали в ней какой-либо ценности (что однако, странно с учётом того, где ранее работал сам обвиняемый и что было написано на самой сумке), но тем не менее это было именно так и сумка несколько лет пролежала на складе, пока не попала под списание и её просто выставили на аукцион в Техасе, где её и приобрела та самая американка из Чикаго.

Но НАСА прознало про эту историю и в том же году попросило эту женщину вернуть им ценный артефакт назад (может даже предлагали деньги), но получив отказ даже подали на американку в суд. Однако, в прошлом году окружной суд Канзаса признал её право на владение этой сумкой (откуда она могла знать её предыдущую историю) и после этого женщина решила выставить эту сумку на аукцион, даже несмотря на протесты НАСА. В результате аукцион Сотбис сообщил, что первоначальная цена этой знаменитой сумки будет составлять 4 млн долл. США. Согласитесь - это неплохо, тем более что часть средств будет переведена еще и на благотворительность.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5922efbc9fc1f
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:16.
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