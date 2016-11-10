Стартап Lemonaid Health привлек $11 млн. инвестиций

E-health стартап Lemonaid Health, расположенный в Сан-Франциско, Калифорния привлек $ 11 млн. инвестиций в рамках серии А финансирования.
Раунд был возглавлен венчурным фондом Novartis и Hikma Ventures, инвестиции также предоставили Correlation Ventures, Adaptive Healthcare Fund, Vega Ventures и 415 Ventures.
Компания собирается использовать полученные средства для продолжения инноваций в пространстве онлайн-медицины и расширения операционных площадей.
Компания Lemonaid Health, которой руководит Пол Джонсон использует основанные на фактических данных рекомендации и современные клинические протоколы для обеспечения качественного ухода за такими отклонениями здоровья, как рефлюкс, эректильная дисфункция, грипп, выпадение волос, инфекции мочевыводящих путей (UTIs) и препараты для контроля рождаемости. Если необходимо, сертифицированные врачи рекомендуют лечение и отправляют рецепт в аптеку по выбору пациента.
Для упрощения администрирования вся практика телемедицины приводится в действие на специально созданной платформе Lemonaid Health. Плата за услуги составляет $15 и большинстве случаев это дешевле, чем страховые взносы.
Сервис доступен онлайн как в веб-варианте, так и в качестве iOS или Android-приложения в 14 штатах, а именно Аризоне, Калифорнии, Коннектикуте, Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Мичигане, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Род-Айленде, Вирджинии и Вашингтоне.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/lemon...a-funding.html
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