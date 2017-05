tigr Топ Мастер

Инженер-механик подвинул рынок акций объемом $100 млн ради $3 тысяч Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) поймала еще одного фондового злодея. На этот раз манипулятором оказался рядовой инженер-механик из Вирджинии. Впрочем, едва ли само его мошенничество можно считать рядовым. Инженеру пришлось создать выдуманный новостной повод, чтобы заработать дополнительную прибыль.







Роберт Мюррей опубликовал поддельное тендерное предложение, а затем приобрел колл-опционы на акции Fitbit. Предложение было подано в систему электронного сбора и анализа данных SEC EDGAR, где говорилось, что китайская компания под названием ABM Capital LTD готова приобрести акции Fitbit со значительной премией – за $12,5. На этой новости на следующий день акции Fitbit выросли до $9,27 c $8,55. Мюррей продал все свои опционы с прибылью, заработав примерно $3,1 тысяч.



Несмотря на то, что его доход на первый взгляд кажется довольно скромным, масштабы манипуляции нельзя недооценивать. С помощью фейкового объявления инженер подвинул рынок объемом более $100 млн, передает CNBC.



Мюррей очень старался замести следы, он создал учетную запись электронной почты от имени случайного лица, найденного им в интернете. Учетная запись была использована для получения доступа к системе EDGAR. Это же лицо Мюррей указал в качестве финансового директора ABM Capital и использовал служебный адрес, связанный с этим человеком в поддельном заявлении.



Он пытался скрыть свою личность и фактическое местоположение во время подачи заявки, используя IP-адреса, зарегистрированного для компании, расположенной в Напе, штат Калифорния.



«Мюррей использовал обманные методы, стараясь избежать обнаружения, но мы смогли быстро соединить все звенья цепи и привлечь его к ответственности», – сказала Стефани Авакян из SEC.



Вероятно, злоумышленнику не удастся отделаться штрафом. Помимо гражданского иска комиссии, Прокуратура США по Южному округу штата Нью-Йорк объявила сегодня о возбуждении уголовного дела против Мюррея. По данным CNBC, он уже арестован и ждет суда, который состоится в пятницу.



