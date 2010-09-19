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Стартап MortgageGym привлек £2 млн для своего ипотечного робосоветника

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Стартап MortgageGym привлек £2 млн для своего ипотечного робосоветника


Лондонский стартап MortgageGym, занимающийся разработкой уникального ипотечного робосоветника, привлек £2 млн. венчурных инвестиций в посевном раунде финансирования.

Данные инвестиции включают в себя более 1,3 миллиона фунтов стерлингов наличными и дополнительное венчурное финансирование, оформленное посредством сделки с тремя опытными инвесторами из финтех-индустрии.

Среди инвесторов присутствуют Габи Салем – управляющий партнер Wharton Asset Management (частной семейной лондонской компании, которая имеет диверсифицированный портфель прямых инвестиций и венчурного капитала с инвестициями в инфраструктуру, энергетику, передовые технологии, потребительские товары и биотехнологии), China Pacific Capital (венчурный фонд из Гонконга) и Trifecta Capital (венчурная компания, специализирующаяся на предоставлении структурированных финансов для разработки новых технологий и аутсорсинга бизнес-процессов).



Полученные средства компания планирует использовать для завершения разработки своей интеллектуальной роботизированной платформы и последующего ее официального запуска этим летом.

Основанный в 2016 году предпринимателями Джоном Ингрэмом и Дэвидом Вертанесом, MortgageGym является авторизованным сервисом, который позволяет покупателям жилья за 15 минут бесплатно заполнить свою заявку на получение ипотечного кредита на специальном веб-сайте, предлагающем возможность получения ипотечного кредита в течение 60 секунд. Это стало возможным благодаря разработанному стартапом уникальному роботизированному советнику, а также предоставлению онлайн-доступа к живым консультантам.

MortgageGym выходит на рынок совместно со своим официальным партнером – международным сервисом информационных услуг Experian, благодаря которому составляются кредитные рейтинги пользователей. Также стартап использует оценки кредитных рисков со стороны 12 из 20 крупнейших ипотечных кредиторов в Великобритании, которыми активно пользуются британцы для приобретения жилья и получения различных консультаций по вопросам ипотеки. Кроме того, данная цифровая ипотечная сеть позволяет брокерам искать клиентов самостоятельно с помощью своего профессионального портала с названием MortgageGym Pro.

В ближайшие три месяца стартап MortgageGym планирует официально представить и других своих стратегических партнеров.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/mortg...d-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/5922e40860680
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