Oliver Frank Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 14.10.2015 Сообщений: 979 Благодарностей: 102 УГ: 0 КП: 0.142

Принципы исламского банкинга. Что не мешало бы перенять с востока нашим банкирам? Исламский банкинг - финансовая система, имеющая свои характерные особенности, которые основаны на фундаментальных источниках ислама - Коране и хадисам. Все религиозные запреты, которые так или иначе связаны с бизнесом, перенесены на финансовый сектор. Благодаря этому ИБ отличается от традиционной европейской (западной) банковской системы.







Что представляет собой?



Само понятие исламского банкинга появилось не так давно - в 80-е годы XX века. За это время оно прочно утвердилось в лексиконе банкиров многих развитых стран, в частности США, Великобритании, Франции. Очевидно, что этому способствует растущая исламизация западного мира. Многие граждане, которые исповедуют ислам, проживая в неисламских странах, отказываются от услуг традиционной банковской системы, лишая прибыли многие структуры. В связи с этим банки и различные финансовые организации уже начинают работать в новом для себя направлении, все больше внедряя принципы исламского банкинга в перечень своих услуг. К тому же, значительный интерес к этой системе проявляют уже ряд многих европейских физических и юридических лиц.



Преимущества ИБ



В большинстве постсоветских стран это явление пока не приобрело массовый характер, хотя в России в 2016 году уже был запущен первый Исламский банк. Чтобы внедрять тот или иной финансовый элемент в банковскую систему необходимо понимать особенности и досконально изучить механизм его работы, чтобы не навредить устоявшемуся сектору. Моральные принципы ИБ - это его основное преимущество. Поэтому появление его на отечественном рынке может составить большую конкуренцию существующим банкам. А все потому, что для потребителя сотрудничество с ИБ гораздо выгоднее, поскольку:



1. Отсутствует процентная ставка. Исламская финансовая система запрещает так называемую «рибу», то есть любую заранее установленную ставку, которая будет начисляться от срока займа и его размера.

2. Существует раздел рисков. Благодаря тому, что банком не взимаются проценты за выдачу кредита, то он фактически является инвестором, а не кредитором. Поэтому риски, которые существуют при реализации проектов, разделяются между двумя сторонами. И в их отсутствии заинтересованы все участники договора.

3. Запрещены спекулятивные манипуляции: фьючерсы, азартные игры, различные деривативы, облигации - т.к. все это потенциальный риск.

4. Обязательное соблюдение договора. В ИБ существует обязательный принцип, который подразумевает неукоснительное соблюдение обязательств договора. Взаимное доверие - это самое главное для совершения сделки.



Как можно использовать с выгодой для неисламских стран?



Естественно, что для устоявшихся представителей традиционной финансовой системы такие принципы работы - это крах. Ни один существующий банк не будет лишать себя ссудного процента - основы господствующей банковской системы. Рассматривая же данный подход в масштабах государства, то принципы работы ИБ - можно считать одним из наиболее правильных вариантов привлечения средств, особенно во времена кризиса и пост-кризиса.



Конечно, полное следование законам Шариата в славянских странах абсолютно нелогично и неразумно. Но полезные инструменты, которые стоит перенять отечественным финансистам или создать их аналог, все же есть. Например:

1) «Мушарака» (подобие кредита)- это процесс при котором совместно банком и предпринимателем реализуется определенный проект. Другими словами - это специфическое проектное финансирование. При успешной реализации которого, банк не получает процент («рибу») за кредит, но он получает установленный процент прибыли от проекта. Если же были понесены потери при реализации проекта, то убытки распределяются пропорциональным образом между участниками финансирования.

2) «Мудараба» (подобие депозита) - соглашение, при котором клиент вкладывает средства в банк, а последний инвестирует их в определенные проекты. Полученная прибыль от которых и распределяется между сторонами. Отличительной особенностью «мударабы» является четкая осведомленность клиента на какие проекты идут его вложения.

3) «Мурабаха» (подобие традиционной рассрочки и лизинга) как правило выделяется под конкретные покупки. То есть банк закупает товар для последующей перепродажи его клиенту, но уже со своей наценкой, которая и становится его прибылью.







Таким образом, везде есть свою плюсы и минусы, главное находить лучшее, перенимать это и дорабатывать под устои каждой конкретной страны. Очевидно, что польза для экономики от такого подхода была бы заметна, поскольку доверие потребителей к банковской систему значительно возросло. Но все это нужно пробовать точечно и аккуратно, что бы обезопасить фин. сектор от каких-либо потрясений.



Как вы думаете, друзья, является ли актуальным вопрос использования инструментов исламского банкинга в наших реалиях?



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Автор: Oliver Frank

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru - финансовая система, имеющая свои характерные особенности, которые основаны на фундаментальных источниках ислама - Коране и хадисам. Все религиозные запреты, которые так или иначе связаны с бизнесом, перенесены на финансовый сектор. Благодаря этому ИБ отличается от традиционной европейской (западной) банковской системы.Само понятие исламского банкинга появилось не так давно - в 80-е годы XX века. За это время оно прочно утвердилось в лексиконе банкиров многих развитых стран, в частности США, Великобритании, Франции. Очевидно, что этому способствует растущая исламизация западного мира. Многие граждане, которые исповедуют ислам, проживая в неисламских странах, отказываются от услуг традиционной банковской системы, лишая прибыли многие структуры. В связи с этим банки и различные финансовые организации уже начинают работать в новом для себя направлении, все больше внедряя принципы исламского банкинга в перечень своих услуг. К тому же, значительный интерес к этой системе проявляют уже ряд многих европейских физических и юридических лиц.В большинстве постсоветских стран это явление пока не приобрело массовый характер, хотя в России в 2016 году уже был запущен первый Исламский банк. Чтобы внедрять тот или иной финансовый элемент в банковскую систему необходимо понимать особенности и досконально изучить механизм его работы, чтобы не навредить устоявшемуся сектору.Поэтому появление его на отечественном рынке может составить большую конкуренцию существующим банкам. А все потому, что для потребителя сотрудничество с ИБ гораздо выгоднее, поскольку:1.. Исламская финансовая система запрещает так называемую «рибу», то есть любую заранее установленную ставку, которая будет начисляться от срока займа и его размера.2.Благодаря тому, что банком не взимаются проценты за выдачу кредита, то он фактически является инвестором, а не кредитором. Поэтому риски, которые существуют при реализации проектов, разделяются между двумя сторонами. И в их отсутствии заинтересованы все участники договора.3.: фьючерсы, азартные игры, различные деривативы, облигации - т.к. все это потенциальный риск.4.. В ИБ существует обязательный принцип, который подразумевает неукоснительное соблюдение обязательств договора. Взаимное доверие - это самое главное для совершения сделки.Естественно, что для устоявшихся представителей традиционной финансовой системы такие принципы работы - это крах. Ни один существующий банк не будет лишать себя ссудного процента - основы господствующей банковской системы. Рассматривая же данный подход в масштабах государства, то принципы работы ИБ - можно считать одним из наиболее правильных вариантов привлечения средств, особенно во времена кризиса и пост-кризиса.Конечно, полное следование законам Шариата в славянских странах абсолютно нелогично и неразумно. Но полезные инструменты, которые стоит перенять отечественным финансистам или создать их аналог, все же есть. Например:1)- это процесс при котором совместно банком и предпринимателем реализуется определенный проект. Другими словами - это специфическое проектное финансирование. При успешной реализации которого, банк не получает процент («рибу») за кредит, но он получает установленный процент прибыли от проекта. Если же были понесены потери при реализации проекта, то убытки распределяются пропорциональным образом между участниками финансирования.2)- соглашение, при котором клиент вкладывает средства в банк, а последний инвестирует их в определенные проекты. Полученная прибыль от которых и распределяется между сторонами. Отличительной особенностью «мударабы» является четкая осведомленность клиента на какие проекты идут его вложения.3)как правило выделяется под конкретные покупки. То есть банк закупает товар для последующей перепродажи его клиенту, но уже со своей наценкой, которая и становится его прибылью.Таким образом, везде есть свою плюсы и минусы, главное находить лучшее, перенимать это и дорабатывать под устои каждой конкретной страны. Очевидно, что польза для экономики от такого подхода была бы заметна, посколькуНо все это нужно пробовать точечно и аккуратно, что бы обезопасить фин. сектор от каких-либо потрясений.Как вы думаете, друзья,------------------------Автор: Oliver FrankАвторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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