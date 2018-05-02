Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ICC-credit - icc-credit.ru

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:28
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ICC-credit - icc-credit.ru
Я не админ. Админа не знаю.

ICC-credit - инвестиции в кредитование физ и юр лиц.

Дата открытия: 25.04.17

Легенда: ICC-credit - это надежный инвест-сервис, ориентированный на пользователей стран СНГ, в котором каждый может заработать без специальных знаний! Мы - команда и основатели программы. Цель проекта - предоставить интерактивную площадку для возможности пассивного заработка, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве. Финансы, полученные в управление, приумножаются посредством кредитования физических и юридических лиц. Компания имеет обширную базу клиентов, собранную с 2007 года. При этом обеспечивается увеличение капитала более чем на 20% в сутки. Мы отдаем предпочтение крупным инвесторам и предлагаем им ставку в размере 12%. Минимальная же ставка - 6%. Наш проект забирает от 5% до 10% от всего оборота системы. Вы получаете возможность максимально быстро и легко заработать всего за 24 часа с минимальными вложениями. Вам не потребуется изучать массу инструкций и сложных документаций. После регистрации, вы попадаете в интуитивно - понятный личный кабинет, где полностью управляете своим заработком. Присоединившись прямо сейчас, вы начнете зарабатывать уже сегодня! На случай форс-мажорных ситуаций у нас предусмотрен страховочный фонд - баланс системы. С помощью этой суммы проект способен покрыть все убытки. Стоит отметить, что сервис не зависит от притока новых пользователей, а схема работы построена на взаимной выгоде для обеих сторон!

Инвестиционные планы (везде процент суточный):
1. Сумма вклада: 10-999руб Процентная ставка: 6
2. Сумма вклада: 1000-4999руб Процентная ставка: 8%
3. Сумма вклада: 5000-150000руб Процентная ставка: 10%

ВАЖНО: Депозит вносится на сутки, после истечения 24 часов, новый процент на сумму начисляться не будет. Т.е. деньги будут лежать мертвым грузом. Нужно вывести депозит и закинуть заново и так по кругу. (странная система )

Реферальные: 10% от вклада

Платежные системы: Qiwi, Яндекс.Деньги, (вводят онлайн-банкинг Visa/MasterCard)

Ввод/вывод: вручную

Саппорт шустрый: 24/7

Whois:
Код:
Домен     ICC-CREDIT.RU Сервер DNS     ns2.majordomo.ru. Сервер DNS     ns3.majordomo.ru. Сервер DNS     ns.majordomo.ru. Соcтояние     зарегистрирован, делегирован, проверен Администратор домена     Частное лицо «Private Person» Регистратор     REGRU-RU Связь с администратором           Форма обратной связи с администратором     Обратиться через услугу «Доменный брокер»  Дата регистрации     2017-05-02T03:53:38Z Дата окончания регистрации     2018-05-02T03:53:38Z Планируемая дата освобождения     2018-06-02 Источник     TCI
Мой вклад: 1000руб
Код:
21.05.2017 в 21:44
#561/410014785058*** 



1000 Р
Комиссия: 4,98 Р
Детали платежа

Счет получателя:
410015057701787



Сумма перевода:
995,02 Р



Сообщение получателю

#561/410014785058***
Комментарий

#561/410014785058***
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0xym0r0n на форуме  
Старый Сегодня, 17:33
#2
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,131
Благодарностей: 885
УГ: 10
КП: 0.078
Re: ICC-credit - icc-credit.ru
А вы не обманываете?

Цитата:
Сообщение от 0xym0r0n Посмотреть сообщение
Я не админ. Админа не знаю.
Цитата:
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 1
Тут лучше не провтыкать...
Цитата:
Сообщение от 0xym0r0n Посмотреть сообщение
Т.е. деньги будут лежать мертвым грузом.
__________________
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Старый Сегодня, 17:35
#3
Любитель
 
Имя: Валерий
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Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 389
Благодарностей: 76
УГ: 1
КП: 0.000
Re: ICC-credit - icc-credit.ru
Цитата:
Сообщение от 0xym0r0n Посмотреть сообщение
Платежные системы: Qiwi, Яндекс.Деньги
Не густо

Цитата:
Сообщение от 0xym0r0n Посмотреть сообщение
Ввод/вывод: вручную
Ручной ВВОД???
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slepoiman на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#4
Мастер
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
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Благодарностей: 1,364
Записей в блоге: 3
УГ: 4
КП: 0.193
Re: ICC-credit - icc-credit.ru
Цитата:
Сообщение от 0xym0r0n Посмотреть сообщение
Дата открытия: 25.04.17
Через три дня проекту месяц работы в сети.
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Andrey Igoshin вне форума  
Сказали спасибо:
kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:49
#5
Топ Мастер
 
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Re: ICC-credit - icc-credit.ru
ой чую отхитранят админову кассу по самые помидоры ... хотя с такими платежками
Цитата:
Сообщение от 0xym0r0n Посмотреть сообщение
Qiwi, Яндекс.Деньги
еще чутка продержится
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visokP вне форума  
Старый Сегодня, 17:58
#6
Любитель
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
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УГ: 0
КП: 0.000
Re: ICC-credit - icc-credit.ru
Цитата:
Сообщение от slepoiman Посмотреть сообщение
Ручной ВВОД???
Да походу депы напрямую админу на кошели.
icc-credit.ru/page/instruction

Жесть жестяная короче.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от visokP Посмотреть сообщение
хотя с такими платежками
Думаю добавят и пм и адву раз сюда притянули.
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Последний раз редактировалось Nadus; Сегодня в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 18:29
#7
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
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Re: ICC-credit - icc-credit.ru
Можно было бы написать что домен .ru не относится к абузоустойчивым, но пока его будут блокировать, хайп и сам закроется с такими-то процентами.
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