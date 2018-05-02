ICC-credit - icc-credit.ru

Я не админ. Админа не знаю.
ICC-credit - инвестиции в кредитование физ и юр лиц.
Дата открытия:
25.04.17
Легенда:
ICC-credit - это надежный инвест-сервис, ориентированный на пользователей стран СНГ, в котором каждый может заработать без специальных знаний! Мы - команда и основатели программы. Цель проекта - предоставить интерактивную площадку для возможности пассивного заработка, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве. Финансы, полученные в управление, приумножаются посредством кредитования физических и юридических лиц. Компания имеет обширную базу клиентов, собранную с 2007 года. При этом обеспечивается увеличение капитала более чем на 20% в сутки. Мы отдаем предпочтение крупным инвесторам и предлагаем им ставку в размере 12%. Минимальная же ставка - 6%. Наш проект забирает от 5% до 10% от всего оборота системы. Вы получаете возможность максимально быстро и легко заработать всего за 24 часа с минимальными вложениями. Вам не потребуется изучать массу инструкций и сложных документаций. После регистрации, вы попадаете в интуитивно - понятный личный кабинет, где полностью управляете своим заработком. Присоединившись прямо сейчас, вы начнете зарабатывать уже сегодня! На случай форс-мажорных ситуаций у нас предусмотрен страховочный фонд - баланс системы. С помощью этой суммы проект способен покрыть все убытки. Стоит отметить, что сервис не зависит от притока новых пользователей, а схема работы построена на взаимной выгоде для обеих сторон!
Инвестиционные планы (везде процент суточный)
:
1. Сумма вклада: 10-999руб Процентная ставка: 6
2. Сумма вклада: 1000-4999руб Процентная ставка: 8%
3. Сумма вклада: 5000-150000руб Процентная ставка: 10%
ВАЖНО: Депозит вносится на сутки, после истечения 24 часов, новый процент на сумму начисляться не будет. Т.е. деньги будут лежать мертвым грузом. Нужно вывести депозит и закинуть заново и так по кругу. (странная система )
Реферальные: 10% от вклада
Платежные системы:
Qiwi, Яндекс.Деньги, (вводят онлайн-банкинг Visa/MasterCard)
Ввод/вывод:
вручную
Саппорт шустрый:
24/7
Whois:
Мой вклад
Код:
Домен ICC-CREDIT.RU Сервер DNS ns2.majordomo.ru. Сервер DNS ns3.majordomo.ru. Сервер DNS ns.majordomo.ru. Соcтояние зарегистрирован, делегирован, проверен Администратор домена Частное лицо «Private Person» Регистратор REGRU-RU Связь с администратором Форма обратной связи с администратором Обратиться через услугу «Доменный брокер» Дата регистрации 2017-05-02T03:53:38Z Дата окончания регистрации 2018-05-02T03:53:38Z Планируемая дата освобождения 2018-06-02 Источник TCI
: 1000руб
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Код:
21.05.2017 в 21:44
#561/410014785058***
1000 Р
Комиссия: 4,98 Р
Детали платежа
Счет получателя:
410015057701787
Сумма перевода:
995,02 Р
Сообщение получателю
#561/410014785058***
Комментарий
#561/410014785058***