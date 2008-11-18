Достоинства и недостатки сайта-визитки

Сайт-визитка представляет собой виртуальный офис бренда в Глобальной Сети. И является одной из приоритетных целей у любой современной и уважающей себя фирмы.
Достоинства
• лаконичность. Простота «визитки» позволяет вам сэкономить на двух параметрах: финансах и временных затратах. Вам не придется тратить время и деньги на найм и обучение сотрудников, так как разработка сайта-визитки ляжет на плечи профессионалов, а администрировать такой ресурс сможет даже самый неопытный пользователь;
• сайт-визитка повышает уровень доверия как у клиентов, так и у партнеров;
• владелец сайта может вести рекламные кампании и зарабатывать дополнительные деньги с помощью контекстной рекламы;
• сайт-визитка – не только эффективный, но и гибкий инструмент маркетинга. При желании вы можете создать простой ресурс, а со временем превратить его в полнофункциональный сайт;
• наличие информации о том, что ваша фирма есть в Сети – это уже весомый плюс в вашу сторону;
• недорогая цена. Заказать сайт-визитку можно у любой веб-студии. Так как данная задача сравнительно несложная, то вкладывать большие деньги не придется. И результат будет готов в сравнительно небольшие сроки.
Недостатки сайта-визитки
• сайт-визитка – это не интернет-магазин, а инструмент увеличения эффективности продаж. И возможности совершить покупку напрямую и оплатить заказ у клиента там нет;
• продвижение и оптимизация сайта-визитки – нелегкое дело. Владельца подобного ресурса ждет серьезная конкуренция – и попасть на вершину топа будет сложно без помощи профессионалов.
Когда разработка сайта-визитки является необходимым вариантом?
Cовет: перед тем как выбрать способ продвижения бизнеса в Глобальной Сети проанализируйте свои возможности, и то насколько целесообразным будет тот или иной метод. И если вы занимаетесь серьезным бизнесом, то вполне разумно выйти за рамки создания простенького сообщества в социальной сети и заказать сайт-визитку.
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