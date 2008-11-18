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Популярные курорты Турции

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Имя: Ростислав
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Популярные курорты Турции
Самым теплым курортом Турции является город Аланья. Курорт популярен благодаря развитой инфраструктуре, теплому Средиземному морю и демократичным ценам. Аланья окружена красивыми скалами, а ее пляжи устелены чистым песком. Кроме пляжного отдыха тут можно прикоснуться к историческим памятникам архитектуры, а именно, византийской церкви, стенам городской крепости и оборонной вышке. К западу от города расположен знаменитый пляж Клеопатра. Пляж отличается большой протяженностью, а также чистым песком и пологими спусками вводу.



Невероятно красивые горные пейзажи и гладкая галька с прозрачной водой - это все Кемер. Курорт также омывается Средиземным морем, но на пляжах тут галька, что предает воде еще большую прозрачность. Город буквально расположен между горами и морем. Кемер не только курортный, но и портовый город. Основные достопримечательности этого места: пещера Бельдибы, развалины античного города «Олимпос», канатная дорога на вершину горы Тахталы, развалены античного города «Фесалис».



Белек - курорт с наибольшим количеством чистых пляжей, которые удостоены международной награды «голубой флаг». На территории города расположены в основном клубные отели 5*, поэтому отдых тут значительно дороже, чем в других курортах Турции и доступен не всем. Пляжи преимущественно песчаные, но иногда при заходе в море встречается галька. Белек подойдет любителям спа-процедур, гольфа и яхт. Обилие эвкалиптовых и сосновых деревьев делают город райским местом с множеством редкой флоры и фауны. Отдых в Белеке можно назвать престижным, дорогим и комфортабельным.



Анталия - большой курортный город с численностью населения более миллиона человек. Город омывается Средиземным морем и является портовым. Курорт по праву можно назвать самым популярным из-за обилия туристов, которые посещают его каждый год. Хорошо развитая инфраструктура отелей, гостиниц, развлечений привлекает сюда отдыхающих со всех уголков земли. Анталия - это шумный, яркий и многогранный курорт, который может удовлетворить разный сегмент отдыхающих. Обилие отелей и их разновидности удовлетворют запросы как богатых туристов, так и любителей более демократического отдыха. Еще одним плюсом этого курортного города является непосредственная близость его к аэропорту в сравнении с другими курортами. Основные достопримечательности Анталии: Дюденский водопад, Ворота Андриана, музей Антальи и другие.



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Метки
анталия, курорт, море, отдых, пляж
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