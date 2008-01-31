Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,588 Благодарностей: 2,312 УГ: 1 подарки награды

Здоровые ноги – продленная молодость



Попробуйте в уличной толпе навскидку определить, кто из прохожих молод, а кто уже в летах. Это получится просто – по походке. Легкая, упругая, быстрая – у молодых. Размеренная, с трудом, а то и шаркающая – у пожилых. Это – от болезней ног, которыми страдают почти все.



В первую очередь страдают сосуды ног. Причем закладываются эти проблемы еще в молодости. Девушки в коротких юбках в осенне-зимний холод, на высоких каблуках - вот они, претенденты на будущее заболевание. Мужчины, хоть и не гонятся за красотой, но болеют не меньше, - курение и алкоголь ощутимо наносят удар по сосудам.



Существенно улучшает состояние сосудов нормализация кровообращения. За день мы устаем, к вечеру свертываемость крови повышается, и как следствие - образование тромбов. Мы же как проводим вечера? Много едим, сидим у телевизора, лежим с книгой. При этом кровь течет очень медленно, а часть вообще пребывает в застойном состоянии. А если быстро пойти, побегать, поплавать, то вся наша кровь быстрее начинает циркулировать – никаких застоев, никаких тромбов, укрепляются сосуды.



Тяжело заставить себя после трудового дня еще и бегать или плавать? Есть альтернатива – «необычные шаги». Заведите ладони за спину, на поясницу и походите поочередно на пятках, на носках, потом на внешних и внутренних сторонах стоп. Сразу после этого улучшится кровообращение, укрепятся мышцы ног. Кроме того, эти упражнения полезны при различных заболеваниях почек, печени и других органов.



Жители одного китайского городка придумали свой способ сохранения здоровья ног. Они усыпали морскими камешками дорожку в парке, и сотни людей каждое утро приходят, снимают обувь и начинают маршировать по этой дорожке. Не придумать лучшего массажа!



Мы не все живем рядом с морским пляжем, но камешки можно заменить массажером для ног. На подошвах находится много общеукрепляющих точек, здесь также расположены зоны, связанные рефлекторно со всеми органами. Мы воздействуем и активируем их, просто прокатывая стопы от пальцев до пяток по массажеру.



Самый же простой способ улучшить кровообращение – легонько постукивать по мягкому валику за пальцами ног, используя деревянный или резиновый молоточек, кухонную скалку или пластиковую бутылку. И вы почувствуете, как по всему телу разливается тепло, - это улучшилось кровообращение.



У людей полных ноги страдают не только от избыточной тяжести, но и от того, что внутренности сдавливают сосуды внизу живота, нарушая отток крови снизу, от ног. Есть простой способ помочь ногам в такой ситуации – поднять живот, надев бандаж на тесемках. Исчезнут боли в суставах, уменьшатся отеки ног, кровообращение нормализуется.



И еще один совет для улучшения состояния ног – к концу рабочего дня носите супинаторы. При этом прекращаются боли, давление приходит в норму, улучшается общее самочувствие. Носить супинаторы рекомендуется до первых неприятных ощущений в стопе.



Очень полезная привычка – массировать, растирать стопы. Не зря в былые времена на Руси дворовые «чесали пятки» господам перед сном. Проверьте на себе: регулярно массируйте перед сном ноги, да еще смазывайте их целебными маслами, и вскоре почувствуете прилив бодрости и сил.



«Старение начинается с ног и поднимается выше» - слышали? Хотите сохранить легкость, упругость походки, здоровье, молодость – уделите внимание укреплению ног, а через них – омоложению и оздоровлению всего вашего организма.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Попробуйте в уличной толпе навскидку определить, кто из прохожих молод, а кто уже в летах. Это получится просто – по походке. Легкая, упругая, быстрая – у молодых. Размеренная, с трудом, а то и шаркающая – у пожилых. Это – от болезней ног, которыми страдают почти все.В первую очередь страдают сосуды ног. Причем закладываются эти проблемы еще в молодости. Девушки в коротких юбках в осенне-зимний холод, на высоких каблуках - вот они, претенденты на будущее заболевание. Мужчины, хоть и не гонятся за красотой, но болеют не меньше, -Существенно улучшает состояние сосудов нормализация кровообращения. За день мы устаем, к вечеру свертываемость крови повышается, и как следствие - образование тромбов. Мы же как проводим вечера? Много едим, сидим у телевизора, лежим с книгой. При этом кровь течет очень медленно, а часть вообще пребывает в застойном состоянии. А если быстро пойти, побегать, поплавать, то вся наша кровь быстрее начинает циркулировать – никаких застоев, никаких тромбов, укрепляются сосуды.Тяжело заставить себя после трудового дня еще и бегать или плавать? Есть альтернатива – «необычные шаги». Заведите ладони за спину, на поясницу и походите поочередно на пятках, на носках, потом на внешних и внутренних сторонах стоп. Сразу после этого улучшится кровообращение, укрепятся мышцы ног. Кроме того, эти упражнения полезны при различных заболеваниях почек, печени и других органов.Жители одного китайского городка придумали свой способ сохранения здоровья ног. Они усыпали морскими камешками дорожку в парке, и сотни людей каждое утро приходят, снимают обувь и начинают маршировать по этой дорожке. Не придумать лучшего массажа!Мы не все живем рядом с морским пляжем, но камешки можно заменить массажером для ног. На подошвах находится много общеукрепляющих точек, здесь также расположены зоны, связанные рефлекторно со всеми органами. Мы воздействуем и активируем их, просто прокатывая стопы от пальцев до пяток по массажеру.Самый же простой способ улучшить кровообращение – легонько постукивать по мягкому валику за пальцами ног, используя деревянный или резиновый молоточек, кухонную скалку или пластиковую бутылку. И вы почувствуете, как по всему телу разливается тепло, - это улучшилось кровообращение.У людей полных ноги страдают не только от избыточной тяжести, но и от того, что внутренности сдавливают сосуды внизу живота, нарушая отток крови снизу, от ног. Есть простой способ помочь ногам в такой ситуации – поднять живот, надев бандаж на тесемках. Исчезнут боли в суставах, уменьшатся отеки ног, кровообращение нормализуется.И еще один совет для улучшения состояния ног – к концу рабочего дня носите супинаторы. При этом прекращаются боли, давление приходит в норму, улучшается общее самочувствие. Носить супинаторы рекомендуется до первых неприятных ощущений в стопе.Очень полезная привычка – массировать, растирать стопы. Не зря в былые времена на Руси дворовые «чесали пятки» господам перед сном. Проверьте на себе: регулярно массируйте перед сном ноги, да еще смазывайте их целебными маслами, и вскоре почувствуете прилив бодрости и сил.- слышали? Хотите сохранить легкость, упругость походки, здоровье, молодость – уделите внимание укреплению ног, а через них – омоложению и оздоровлению всего вашего организма.

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