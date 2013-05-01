Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Education Solution Limited - edusol.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:42
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2,651
Благодарностей: 275
УГ: 13
КП: 0.000
Education Solution Limited - edusol.club
Я не админ !

https://edusol.club/



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КТО МЫ
Daycare. Дошкольный. Детский сад.

Обратившись в нашу компанию Education Solutions, вы найдете для своего ребенка не только интерес к результату учителя, но и друга, защитника, наставника.

Наши лицензированные преподаватели имеют богатый опыт работы с молодыми и дошкольными детьми, профильное образование, полученное в лучших колледжах, и, самое главное, тягу к их делу. Они любят свою работу и отдают ей всю свою душу.

Вам не придется заставлять ребенка ходить на наши занятия каждый день - он будет стремиться к нашей школе, чтобы узнать что-то новое, а затем удивить вас, его родителей, новыми знаниями.

Чтобы подать заявку на ребенка в наших классах, вам необходимо выполнить несколько условий:

Вашему ребенку от 4 до 10 лет?
Любит ли ваш ребенок быть среди своих сверстников?
Вы находитесь в 1 часе езды на машине / автобусе от нашей школы?
Если ответ «Да» на все три вопроса - вы можете подать заявление на регистрацию своего ребенка, и мы свяжемся с вами, чтобы уточнить детали. Важно: прием осуществляется набранным группам, если группа набирается, прием приложений откладывается до следующего набора групп.
Инвестиционные планы:



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3,45% за каждый день (мгновенные платежи за депозиты до 100 долларов США и автоматические платежи за депозиты свыше 101 доллара США)
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Сумма в 200 долларов США была снята с вашего счета. Учетные записи: U2917300-> U13724298. Напоминание: оплата покупок в корзине. EduSol.club депозит от hyipregular .. Дата: 13:02 22.05.17. Партия: 176810945.
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lynguyenchina на форуме  
Старый Сегодня, 16:46
#2
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,009
Благодарностей: 4,616
УГ: 3
КП: 0.021
Re: Education Solution Limited - edusol.club
о школьники админ крассава
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Старый Сегодня, 16:54
#3
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Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 484
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Re: Education Solution Limited - edusol.club
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