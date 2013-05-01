Education Solution Limited - edusol.club

Обратившись в нашу компанию Education Solutions, вы найдете для своего ребенка не только интерес к результату учителя, но и друга, защитника, наставника.
Наши лицензированные преподаватели имеют богатый опыт работы с молодыми и дошкольными детьми, профильное образование, полученное в лучших колледжах, и, самое главное, тягу к их делу. Они любят свою работу и отдают ей всю свою душу.
Вам не придется заставлять ребенка ходить на наши занятия каждый день - он будет стремиться к нашей школе, чтобы узнать что-то новое, а затем удивить вас, его родителей, новыми знаниями.
Чтобы подать заявку на ребенка в наших классах, вам необходимо выполнить несколько условий:
Вашему ребенку от 4 до 10 лет?
Любит ли ваш ребенок быть среди своих сверстников?
Вы находитесь в 1 часе езды на машине / автобусе от нашей школы?
Если ответ «Да» на все три вопроса - вы можете подать заявление на регистрацию своего ребенка, и мы свяжемся с вами, чтобы уточнить детали. Важно: прием осуществляется набранным группам, если группа набирается, прием приложений откладывается до следующего набора групп.
Инвестиционные планы:
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