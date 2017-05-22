Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 17:21
Сегодня, 16:02
#
1
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,552
Благодарностей: 2,914
УГ: 11
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nityMining - unitymining.biz
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Перевод с Google:
Цитата:
Кто такие? - это группа людей разных профессий, но с теми же интересами, которые собрались вместе, чтобы создать сеть добычи биткойнов. За пять лет работы мы смогли достичь беспрецедентных результатов, и с гордостью можем сказать, что мы профессионалы своего дела. Начиная с разработки на графических и мэйнфреймовых процессорах, заканчивая ASIC-miners, который в тысячи раз мощнее, чем обычные видеокарты. На протяжении многих лет мы создали команду, которая включает в себя как профессиональных, так и бизнес-аналитиков и людей, специализирующихся в области экономики. Наши инженеры постоянно разрабатывают новые решения для снижения затрат на обслуживание. Одним из решений является использование собственной энергии от солнечных батарей и развитие собственного охлаждения.
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Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 176811023
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14312478 (UNITY MINING SOLUTION LTD)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to unitymining.biz User naale
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в
16:04.
Сегодня, 16:35
#
2
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Имя:
HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 265
Благодарностей: 15
УГ: 0
Re: nityMining - unitymining.biz
Мода пошла на фасты
Рабочий план, естественно, только один. Админ напрасно мучал свою фантазию, придумывая еще 5 планов.
добавлено через 3 минуты
ТС, исправь название проекта.
Последний раз редактировалось HotInvest-io; Сегодня в
16:38.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 16:46
#
3
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,443
Благодарностей: 11,137
УГ: 44
подарки
Re: nityMining - unitymining.biz
и техника хороша, да план сомнителен...
Сегодня, 16:49
#
4
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Имя:
HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 265
Благодарностей: 15
УГ: 0
Re: nityMining - unitymining.biz
kodyaich, BitWise доказывает, что с таким планом можно работать. Много зависит от админа и от реакции инвесторов.
Сегодня, 16:53
#
5
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,443
Благодарностей: 11,137
УГ: 44
подарки
Re: nityMining - unitymining.biz
вообще это ж почас - там ласка его уже ТС-нул
пришли ноздря в ноздрю - прям как на ипподроме
Цитата:
Сообщение от
HotInvest-io
Много зависит от админа и от реакции инвесторов.
ну эт само собой!
Сегодня, 16:54
#
6
Топ Мастер
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,213
Благодарностей: 12,039
УГ: 38
награды
Re: nityMining - unitymining.biz
так это почасовик. не порядок - надо его к собратьям отправить
Сегодня, 17:14
#
7
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,504
Благодарностей: 5,942
УГ: 33
Re: nityMining - unitymining.biz
Ни чего привлекательного не увидел! Планы не похожие на рабочие да вариантов сейчас очень много
Сегодня, 17:19
#
8
Hyip-Cruiser.com
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 56,672
Благодарностей: 5,664
УГ: 1
подарки
награды
Re: nityMining - unitymining.biz
Депозит:
Date : 05/22/2017 14:06
From/To Account : U14312478
Amount : -120.00
Currency : USD
Batch : 176817504
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to unitymining.biz User hyipcruiser.
__________________
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Сегодня, 17:21