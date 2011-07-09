UNITYMINING - unitymining.biz

Единство Mining является группой людей разных профессий, но с теми же интересами, которые собрались вместе, чтобы создать сеть добычи Bitcoin. За пять лет работы мы смогли добиться беспрецедентных результатов, и мы можем с гордостью сказать, что мы являемся профессионалами в нашем бизнесе. Начиная с добычи на графике и процессоры мэйнфреймов, заканчивая СИС-шахтеры, которые в тысячи раз более мощным, чем обычные видеокарты. На протяжении многих лет, мы создали команду, которая включает в себя как профессиональные и бизнес-аналитиков и людей, специализирующихся в области экономики. Наши инженеры постоянно новые решения для снижения затрат на техническое обслуживание. Одним из решений является использование собственной энергии от солнечных батарей и развивать собственное охлаждение.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Мы делаем новые единицы Bitcoin. Наши фермы, оснащенные новейшим оборудованием, являются ASIC-шахтеры, называется Antminer S9. На данный момент они являются наиболее мощными и производительными в своем роде. Только в этом оборудование способно производить большое количество криптовалюты. Для многих это было бы достаточно, но не для нас. Теперь у нас есть наши собственные солнечные батареи, которые позволяют нам использовать 64% собственную мощность, и уникальное охлаждение, снижает затраты на электроэнергию. Но даже сейчас мы не останавливаемся на то, что мы достигли и стремиться к дальнейшему развитию. Именно поэтому было принято решение о создании интернет-сайта для привлечения дополнительных средств. Инвестируйте с нами, и вы будете иметь большой успех! надежность
Работает с
Perfect Money, Bitcoin, Payeer и AdvancedCash.
Планы:
Power 1
Daily 7.92%
Minimum spend 10 USD
Maximum spend 1000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.330%
Power 2
Daily 8.40%
Minimum spend 1001 USD
Maximum spend 3000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.350%
Power 3
Daily 8.88%
Minimum spend 3001 USD
Maximum spend 5000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.370%
Power 4
Daily 9.60%
Minimum spend 5001 USD
Maximum spend 10000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.400%
Power 5
Daily 10.56%
Minimum spend 10001 USD
Maximum spend 25000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.440%
Power 6
Daily 12.00%
Minimum spend 25001 USD
Maximum spend 100000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.500%