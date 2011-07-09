Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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UNITYMINING - unitymining.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 16:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 428
Благодарностей: 32
УГ: 12
КП: 0.013
UNITYMINING - unitymining.biz
Здравствуйте форумчане.

Представляю новый фаст-почасовик UNITYMINING



Старт проекта 22/05/2017

Легенда (Google):
Кто Мы?

Единство Mining является группой людей разных профессий, но с теми же интересами, которые собрались вместе, чтобы создать сеть добычи Bitcoin. За пять лет работы мы смогли добиться беспрецедентных результатов, и мы можем с гордостью сказать, что мы являемся профессионалами в нашем бизнесе. Начиная с добычи на графике и процессоры мэйнфреймов, заканчивая СИС-шахтеры, которые в тысячи раз более мощным, чем обычные видеокарты. На протяжении многих лет, мы создали команду, которая включает в себя как профессиональные и бизнес-аналитиков и людей, специализирующихся в области экономики. Наши инженеры постоянно новые решения для снижения затрат на техническое обслуживание. Одним из решений является использование собственной энергии от солнечных батарей и развивать собственное охлаждение.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Мы делаем новые единицы Bitcoin. Наши фермы, оснащенные новейшим оборудованием, являются ASIC-шахтеры, называется Antminer S9. На данный момент они являются наиболее мощными и производительными в своем роде. Только в этом оборудование способно производить большое количество криптовалюты. Для многих это было бы достаточно, но не для нас. Теперь у нас есть наши собственные солнечные батареи, которые позволяют нам использовать 64% собственную мощность, и уникальное охлаждение, снижает затраты на электроэнергию. Но даже сейчас мы не останавливаемся на то, что мы достигли и стремиться к дальнейшему развитию. Именно поэтому было принято решение о создании интернет-сайта для привлечения дополнительных средств. Инвестируйте с нами, и вы будете иметь большой успех! надежность


Работает с
Perfect Money, Bitcoin, Payeer и AdvancedCash.

Планы:
Power 1
Daily 7.92%
Minimum spend 10 USD
Maximum spend 1000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.330%

Power 2
Daily 8.40%
Minimum spend 1001 USD
Maximum spend 3000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.350%

Power 3
Daily 8.88%
Minimum spend 3001 USD
Maximum spend 5000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.370%

Power 4
Daily 9.60%
Minimum spend 5001 USD
Maximum spend 10000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.400%

Power 5
Daily 10.56%
Minimum spend 10001 USD
Maximum spend 25000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.440%

Power 6
Daily 12.00%
Minimum spend 25001 USD
Maximum spend 100000 USD
DURATION FOREVER
Hourly 0.500%

Реферальные
3 уровня : 7-2-0,5%

Минимальный депозит -10$
Минимальный вывод - 0,5$

Check GoldCoders' HYIP Manager License
unitymining.biz - Licensed

GREENBAR

Выплаты - Инстант

Ознакомиться
UNITYMINING

Мой вклад
Perfect Money® платеж завершен

Номер транзакции # 176811756
Оплата со счета: U13660496
Оплата на счет: U14312478 (UNITY MINING SOLUTION LTD)
Сумма: 15.00 USD
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UNITIMINING 0.33-0.5% hourly forever
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 16:57
#2
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 265
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Re: UNITYMINING - unitymining.biz
А вот и здесь темка о Unity Mining. Только в соответствующем разделе. Как говорил один известный почтальон: "Ваш проект и там и тут показывают!".
Интересный почасовик с бессрочными планами.
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Все в Telegram! Там уже раздают ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ с конкурсом «Счастливая Десятка!»
HotInvest-io на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,443
Благодарностей: 11,137
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: UNITYMINING - unitymining.biz
laska2006, пойдите нааля в фастах попинайте - он его там ТС-нул
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:02
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 428
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УГ: 12
КП: 0.013
Автор темы Re: UNITYMINING - unitymining.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
laska2006, пойдите нааля в фастах попинайте - он его там ТС-нул
Не могу, он же Премиум

Пусть модераторы решают
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UNITIMINING 0.33-0.5% hourly forever
7GoldStars 2.3% business day
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:16
#5
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 265
Благодарностей: 15
УГ: 0
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Re: UNITYMINING - unitymining.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
laska2006, пойдите нааля в фастах попинайте - он его там ТС-нул
"Кто ж его попинает-то? Он же памятник!" Что-то на цитаты понесло В любом случае, здесь все очевидно: нужно работать и тогда уже можно детальнее разобраться.
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Старый Сегодня, 17:21
#6
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
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Инвестирую в: HYIP
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Re: UNITYMINING - unitymining.biz
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