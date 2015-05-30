OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,791 Благодарностей: 923 УГ: 21 КП: 0.175 подарки

Cервис Plum экономит деньги клиентов через приложение Facebook Messenger



Плам ("



И по словам соучредителя этого стартапа г-на Виктора Трокудеса (Victor Trokoudes), который ранее являлся сотрудником в международной компании занимающейся денежными переводами TransferWise, основная идея их проекта заключается в том, что мобильное приложение Facebook Messenger уже является одним из тех мест, где пребывают миллионы целевых пользователей сервиса Plum. Соответственно, в скором времени они хотят запустить такую социальную сеть, которая позволяла бы осуществлять платежи между пользователями.



Господин Трокудес говорит: "После того как уже в следующем году мы представим в Фейсбуке возможность осуществления платежей через мобильное приложение Messenger, разработчики самого Messenger настроены создать такую онлайн-платформу, которая сможет нанести чувствительный удар по предоставляемым финансовым сервисам от банков. Ведь зачем использовать банковские приложения, когда вы сможете перевести скажем, деньги своим друзьям через наше мобильное приложение, а также добавить к себе на смартфон такой сервис как наш Plum, который позволит вам контролировать все аспекты вашей финансовой деятельности?".



Во время своего запуска сервис Plum афиширует себе в качестве первого умного чатбота мобильного приложения Facebook Messenger, который позволяет вам легко экономить небольшие суммы денег. Этот чатбот подключается к вашему банковскому счету и искусственный интеллект (ИИ) сервиса Plum определяет ваши привычки к денежным тратам, что позволяет ему каждые несколько дней автоматически направлять небольшие суммы денег на ваш сберегательный счет открытый в сервисе Plum.



А с тех пор как сервис Plum вступил в партнерские отношения с британской платформой занимающейся выдачей социальных займов Ratesetter, это позволит вашим "микро сбережениям" в Plum реально зарабатывать вполне достойные 3% дохода с помощью опции, которая даёт возможность вкладывать все сэкономленные ваши средства или только их часть в сервис по выдаче денежных ссуд населению на этой одноранговой платформе. Здесь также стоит отдельно сказать, что храня свои средства на обычном счёте в каком-нибудь из британских банков, вы вряд ли получите там какие-либо проценты за это. Поэтому интеграция с платформой Ratesetter - это попытка исправить такое положение дел и потенциально поставить нынешнюю банковскую модель в нормальное положение, т.е. позволить начать зарабатывать на этом.



Между тем, сбережения и инвестиции - это только 2 столпа предложения от стартапа Plum. Господин Трокудес говорит, что следующей областью, за которую энергично возьмется их чатбот, станет обеспечение возможности, чтобы вы "никогда не были бы оторваны от финансовых продуктов (сервисов)", таких, как: получение кредитов, овердрафт, оплата коммунальных услуг и страхование. И это будет означать, что в уже в начале следующего месяца стартапом будет запущен сервис "переключения", чтобы безболезненно перейти на предоставление им таких услуг.



По словам основателя этого стартапа Plum: "Мы хотим уведомлять наших пользователей, что их обдирают те же самые поставщики коммунальных услуг или тот же банк слишком много зарабатывает на овердрафте для вас или у вас идёт сильная переплата по кредиту и вот тогда наш чатбот заодно задаст вам вопрос, что, а не хотите ли вы переключится на наш сервис? И всё что вам будет нужно сделать, так это ответить нам словом "Да".



А кроме всего прочего, этот стартап работает в паре с британским ипотечным брокером Habito, который помогает пользователям найти лучшую сделку по их уже взятой или будущей ипотеке.



И это всё часть того, что г-н Трокудис и участники этого финтех стартапа описывают фразой "переформатирование финансовых услуг", однако тем способом, который ставит их пользователя под контроль. Прямыми конкурентами этого сервиса, которые также используют чатботы являются такие британские компании как: Cleo, Chip и Ernest.



Также сообщается, что грядущие скорые изменения в британском банковском законодательстве, которые затронут форму по персональным данным PSD2 и область открытого британского банкинга, просто заставят банки открывать свои данные для новых участников этого рынка, что лишь увеличит конкуренцию в этом секторе.



И как добавляет г-н Трокудес: "Когда я покинул компанию TransferWise в 2016 году я реально ощутил что все вертикали финтеха в Британии были порушены, но я также понял, что новаторство финтеха состоит в том, чтобы унифицировать эти сбои в единое полное предложение от нас. И ближайшие несколько месяцев должны произойти 2 важных события, чтобы именно это воплотилось бы в жизнь. Во-первых, будут открыты транзакционные данные для потребителей через форму PSD2, ну, а во-вторых, приложение Facebook Messenger станет платформой для платежей P2P".



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5922cf1374c73 Плам (" Plum ") является одним из многих начинающих финтех стартапов, который способен реально поменять наше представление о том как можно управлять нашими финансами в Интернете и будь то в форме управляемого искусственного интеллекта (ИИ) или же в форме "умного" чатбота. Однако, в отличие от конкурентов, которые существуют прежде всего как автономные мобильные приложения для смартфонов, этот лондонский стартап (по крайней мере на данный момент) решил сделать ставку на популярное мобильное приложение Facebook Messenger.И по словам соучредителя этого стартапа г-на Виктора Трокудеса (Victor Trokoudes), который ранее являлся сотрудником в международной компании занимающейся денежными переводами TransferWise, основная идея их проекта заключается в том, что мобильное приложение Facebook Messenger уже является одним из тех мест, где пребывают миллионы целевых пользователей сервиса Plum. Соответственно, в скором времени они хотят запустить такую социальную сеть, которая позволяла бы осуществлять платежи между пользователями.Господин Трокудес говорит: "После того как уже в следующем году мы представим в Фейсбуке возможность осуществления платежей через мобильное приложение Messenger, разработчики самого Messenger настроены создать такую онлайн-платформу, которая сможет нанести чувствительный удар по предоставляемым финансовым сервисам от банков. Ведь зачем использовать банковские приложения, когда вы сможете перевести скажем, деньги своим друзьям через наше мобильное приложение, а также добавить к себе на смартфон такой сервис как наш Plum, который позволит вам контролировать все аспекты вашей финансовой деятельности?".Во время своего запуска сервис Plum афиширует себе в качестве первого умного чатбота мобильного приложения Facebook Messenger, который позволяет вам легко экономить небольшие суммы денег. Этот чатбот подключается к вашему банковскому счету и искусственный интеллект (ИИ) сервиса Plum определяет ваши привычки к денежным тратам, что позволяет ему каждые несколько дней автоматически направлять небольшие суммы денег на ваш сберегательный счет открытый в сервисе Plum.А с тех пор как сервис Plum вступил в партнерские отношения с британской платформой занимающейся выдачей социальных займов Ratesetter, это позволит вашим "микро сбережениям" в Plum реально зарабатывать вполне достойные 3% дохода с помощью опции, которая даёт возможность вкладывать все сэкономленные ваши средства или только их часть в сервис по выдаче денежных ссуд населению на этой одноранговой платформе. Здесь также стоит отдельно сказать, что храня свои средства на обычном счёте в каком-нибудь из британских банков, вы вряд ли получите там какие-либо проценты за это. Поэтому интеграция с платформой Ratesetter - это попытка исправить такое положение дел и потенциально поставить нынешнюю банковскую модель в нормальное положение, т.е. позволить начать зарабатывать на этом.Между тем, сбережения и инвестиции - это только 2 столпа предложения от стартапа Plum. Господин Трокудес говорит, что следующей областью, за которую энергично возьмется их чатбот, станет обеспечение возможности, чтобы вы "никогда не были бы оторваны от финансовых продуктов (сервисов)", таких, как: получение кредитов, овердрафт, оплата коммунальных услуг и страхование. И это будет означать, что в уже в начале следующего месяца стартапом будет запущен сервис "переключения", чтобы безболезненно перейти на предоставление им таких услуг.По словам основателя этого стартапа Plum: "Мы хотим уведомлять наших пользователей, что их обдирают те же самые поставщики коммунальных услуг или тот же банк слишком много зарабатывает на овердрафте для вас или у вас идёт сильная переплата по кредиту и вот тогда наш чатбот заодно задаст вам вопрос, что, а не хотите ли вы переключится на наш сервис? И всё что вам будет нужно сделать, так это ответить нам словом "Да".А кроме всего прочего, этот стартап работает в паре с британским ипотечным брокером Habito, который помогает пользователям найти лучшую сделку по их уже взятой или будущей ипотеке.И это всё часть того, что г-н Трокудис и участники этого финтех стартапа описывают фразой "переформатирование финансовых услуг", однако тем способом, который ставит их пользователя под контроль. Прямыми конкурентами этого сервиса, которые также используют чатботы являются такие британские компании как: Cleo, Chip и Ernest.Также сообщается, что грядущие скорые изменения в британском банковском законодательстве, которые затронут форму по персональным данным PSD2 и область открытого британского банкинга, просто заставят банки открывать свои данные для новых участников этого рынка, что лишь увеличит конкуренцию в этом секторе.И как добавляет г-н Трокудес: "Когда я покинул компанию TransferWise в 2016 году я реально ощутил что все вертикали финтеха в Британии были порушены, но я также понял, что новаторство финтеха состоит в том, чтобы унифицировать эти сбои в единое полное предложение от нас. И ближайшие несколько месяцев должны произойти 2 важных события, чтобы именно это воплотилось бы в жизнь. Во-первых, будут открыты транзакционные данные для потребителей через форму PSD2, ну, а во-вторых, приложение Facebook Messenger станет платформой для платежей P2P".Перевод специально для mmgp.ru источник

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