AvaTrade добавляет Эфириум, Dash и Ripple CFD-трейдинг

AvaTrade впервые представила биткойн CFD-трейдинг (контракты на разницу цен) еще в 2013 году, как на популярной площадке MetaTrader 4 (MT4), так и на своей собственной платформе. Однако, недавнее масштабное оживление на рынке криптовалют вновь привлекло внимание онлайн трейдинг-индустрии. Мульти-регулируемый международный Forex и CFD-брокер AvaTrade анонсировал, что добавляет три альткойна, а именно Эфириум, Dash и Ripple (XRP) к своему торговому портфелю.
Выбор этих блокчейн-токенов продиктован их стремительным ростом на протяжении последних месяцев, который вызвал большой интерес со стороны клиентов.
«Последние политические и финансовые события изменили мир трейдинга, и мы много работаем над тем, чтобы быть в топе и всегда оставаться ведущей брокерской компанией в этой сфере», – говорит Дайре Фергюсон, исполнительный директор AvaTrade. «Мы гордимся тем, что мы первые, кто добавил эти многообещающие криптовалюты к нашему впечатляющему набору инструментов».
Основанная в Ирландии в 2006 году, AvaTrade предлагает более 250 финансовых инструментов, многочисленные трейдинг-платформы и мобильные приложения. Её деятельность регулируется в странах ЕС, Японии, Австралии, Южной Африке и на Британских Виргинских островах.
Источник