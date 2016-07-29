Компания по предоставлению общих рабочих пространств Urban Place привлекла $12 млн

Израильская компания планирует выйти за пределы Тель-Авива в Хайфу, Иерусалим и Герцлию, а затем в Европу.
Израильская компания Urban Place привлекла 12 миллионов долларов от инвесторов, включая Клода Висмута, Бернарда Калфона и генерального директора компании Ромена Леви. Клод Висмут бывший владелец модного бренда Morgan and Kalfon, бывший старший руководитель Societe Generale и член инвестиционного фонда Nexar, который был продан швейцарскому банку UBP.
Компания будет использовать эти средства для расширения деятельности в нескольких местах в Израиле, а также для продолжения создания общих рабочих пространств и других решений в области недвижимости для предпринимателей. Urban Place также расширит свою деятельность в Европе в течение года, с первым филиалом, который планируется открыть в начале 2018 года в Париже, а затем филиалы в Берлине, Мадриде и Лондоне.
Urban Place начала свою деятельность 18 месяцев назад. Благодаря новому финансированию компания также сможет нанять дополнительно десять человек. Теперь, когда были привлечены средства, компания будет расширяться до Иерусалима, Хайфы и Герцлии и в то же время увеличивать число своих сотрудников.
Сегодня более 40000 квадратных метров в Израиле определяются как общие рабочие пространства и предлагают эффективное решение для израильских предпринимателей, которые находятся на ранних стадиях развития компании.
Первый филиал Urban Place, занимающий 900 квадратных метров, предназначенный для использования стартапами, компаниями и частными предпринимателями, расположен в здании Psagot на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Второй филиал, расположенн на первом этаже Тель-Авивской улицы Ахад-Хаам предлагает предпринимателям общие рабочие пространства за 50 шекелей в день. Третий филиал, недавно запущенный на башне Шалом Меир, занимает 3000 квадратных метров.
Генеральный директор Urban Place Роман Леви заявил: "Расширение компании в международных масштабах свидетельствует о силе марки. Мы рады быть среди ведущих израильских компаний в области предоставления общих рабочих пространств".
Специально для mmgp.ru
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