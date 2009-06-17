Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу инвестора на инновационный проект в сфере фитнеса и спорта

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу инвестора на инновационный проект в сфере фитнеса и спорта
Ищу инвестора на инновационный проект в сфере фитнеса и спорта (фитнес-студия нового поколения).
Опыт в старт-up проектах, ведении бизнеса, интернет маркетинге – очень большой.
Было 6 официальных компаний, написала более 50-ти бизнес планов, вела обучение по открытию бизнеса с нуля с помощью государственных программ, а также обучение по созданию Яндекс Директа.
Сейчас на ведении 3 крупных проекта, которые скоро заканчиваю (косметология, стоматологи и доставка из Китая) и планирую внедриться в фитнес индустрию.
Косметология - https://vk.com/aleksa_krasilnikova?w...1476_451%2Fall
Резюме по ссылке – https://vk.com/doc-132881327_4388864...89196d0b0563b2
Как я вижу сотрудничество с инвестором:
1) Знакомство, обсуждение реальных возможностей и желаний инвестора;
2) Написание сметы проекта;
3) Встреча с инвестором для обсуждения сметы и оформления сделки;
4) Регистрация компании и перечисление финансов;
5) Работа по start-up проекту.
Моя история от А до Я - https://samopoznanie.ru/trainers/ale...rgeevna_boyko/
Видео как я умничаю, обучая предпринимателей - https://vk.com/video305981476_456239...c161470e9c5ce0
Статья на сайте Администрации г. Владивостока о моем проекте - https://vk.com/aleksa_krasilnikova?w...1476_270%2Fall
Еще информация обо мне:
Видео-отзыв и другие отзывы по моему обучению ЯндексДиректу - https://vk.com/aleksa_krasilnikova?w...1476_409%2Fall
Из последних работ:
http://дентекс-центр-солнцево.рф/
http://salonstet.ru/
http://сибирские-булавы.рф/
http://astrodaigest.ru/
http://сладкие-подарки.рус/
http://franchise.orange-discount.ru/
http://vent-potokvrn.ru/*
http://кузовной-ремонт-в-новосибирске-винкод.рф*
http://irkvanna.ru*
Отзывы по работе (дизайн сайтов и директ) - https://vk.com/aleksa_krasilnikova?w...1476_266%2Fall
https://vk.com/aleksa_krasilnikova?w...1476_282%2Fall
https://vk.com/aleksa_krasilnikova?w...1476_428%2Fall

Обращение к потенциальному инвестору:
«Меня приглашают работать в компании с з/п от 150000-200000 рублей, меня приглашают в учредительский состав (как маркетолога) в разные компании, но я выбрала для себя нишу – это фитнес нового поколения – EMS тренировки… Теперь, дорогой потенциальный ИНВЕСТОР, ты имеешь возможность стать моим партнером в моем start-up проекте. У меня большие далеко идущие планы, я хочу создать франшизу и, в течение 5-ти лет - СЕТЬ таких фитнес-клубов по всей России. Это будет не только EMS-тренировки, это будет полноценная фитнес-студия нового поколения с элементами велнеса и косметологии. Более подробно о проекте и о своих планах я рассказываю на личной встрече. Чтобы записаться на личную встречу, Вам надо написать мне на почту. Мой помощник перезвонит Вам на Ваши оставленные координаты, согласует все нюансы и запишет Вас на удобное время.
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Александра Красильникова вне форума  
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