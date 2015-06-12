Стартап по разработке дизайна интерьеров Interact Group привлек $3 млн

Дубайская дизайнерская компания Interact Group, занимающаяся дизайном интерьеров и отделкой, привлекла финансирование в размере $3 млн от нераскрытой группы инвесторов из Великобритании. Специализируясь на интерьерах для гостиничного бизнеса и помещений продуктов питания и напитков (F&B) Interact Group заявляет, что ей удалось привлечь крупных игроков и заключить контракты высокого уровня. Комментируя привлечение средств, Шейн Карран, генеральный директор Interact Group, говорит, что это был первый случай, когда компания искала внешнее финансирование, и добавляет, что на самом деле инвестор обращался к Interact Group, рассматривая прошлые проекты компании. По мере развития гостиничного сектора ОАЭ, Interact Group планирует использовать финансовые средства для консолидации своего бизнеса в Дубае и расширения своих услуг в других регионах. В частности, средства были выделены для приобретения объекта площадью 25 000 кв. футов, который, по прогнозам, поможет компании предоставлять комплексные услуги клиентам с меньшей зависимостью от субподрядчиков.
"В Дубае в среднем каждый день открываются четыре новых заведения F&B, поэтому существуют бесконечные возможности для процветания в этом секторе компаний вроде Interact Group"
, - говорит Карран
. Признав, что рынок ОАЭ в настоящее время не так надежен, он все-таки предсказывает резкий подъем в начале 2018 года и надеется, что Interact Group будет готова к этому. Компания также надеется извлечь выгоду из того факта, что инвестор в текущем раунде является крупным игроком в строительстве, что позволяет им использовать свой опыт. Отдел внутреннего дизайна будет тесно сотрудничать с ними в планируемых ими проектах отелей. Давая советы для начинающих предпринимателей, основываясь на собственном опыте привлечения средств, Карран заявил
: "Вы должны верить, что ваша компания или продукт собирается изменить свою отрасль, вам нужно быть честным в каждой детали того, где ваша компания в настоящее время, в том числе и в финансовом отношении, и также важно установить личную связь с вашим инвестором, потому что, если вы изначально не найдете общий язык, совместная работа всегда будет напряженной".
Специально для mmgp.ru
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