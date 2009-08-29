Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Satoshi Fund - инвестирование в блокчейн-активы

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:18
#1
Интересующийся
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Satoshi Fund - инвестирование в блокчейн-активы
Satoshi Fund - первый фонд блокчейн торговли. Инвестирует в блокчейн-активы - криптовалюты и цифровые активы на блокчейне.

Продукт - Satoshi•Pie (пай), запущен 9 мая 2016.
Под управлением - 10,6 млн долларов.
Рост в долларах - 1520.0%
Рост в BTC - 264.0%



Портфель - 10,6 млн. долларов


Whitepaper - стратегия инвестирования, структура портфеля и другие аспекты менеджмента Фонда.

FAQ с сайта

Кто мы?
Satoshi•Pie - первый фонд на блокчейн-активах, основанный на блокчейне, с подтверждёнными успешными показателями.

Что мы делаем?
Мы инвестируем в блокчейн-активы - криптовалюты и цифровые активы на блокчейне, которые исторически показали быстрейшие показатели роста по сравнению с традиционными активами.

Каковы преимущества Satoshi•Pie?
Satoshi•Pie управляется Satoshi•Fund, у которого хороший опыт технического и финансового анализа, маркетингового обзора, юридической экспертизы и торговли с 2011 года в индустрии блокчейна.

Есть одноуровневая партнёрка 2%.
Моя партнёрская ссылка - https://satoshi.fund/r/s-ningyo

Основатель Фонда Константин Ломашук


На Blockchain & Bitcoin Conference в апреле в Москве Ломашук выступил по инвестированию в блокчей-активы -

===============
Порядок действий:
1) Регистрация - по ссылке.

2) Перевод биткоинов на ваш личный внутренний биткоин-кошелёк Фонда.




3) Через сутки зачисление инвестиции, расчёт и зачисление токенов SPIES после 15:00 МСК.

4) Наблюдаем за ростом стоимости токенов и пьём коктейль

А там по ситуации. Подкупаем токены, продаём токены на внутренней бирже.

Внутренняя биржа
(тут будет скрин)


P.S.
Фонд в первую очередь ориентируется на буржуев, поэтому на английском. Русскоязычной версии нет.

Регистрируйтесь и пишите в личку. Помогу со всеми вопросами
__________________
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InsightTradeBot сигналы для крипто-торговли
NINGYO вне форума  
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