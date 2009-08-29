Satoshi Fund - инвестирование в блокчейн-активы

Satoshi Fund
- первый фонд блокчейн торговли.
Инвестирует в блокчейн-активы - криптовалюты и цифровые активы на блокчейне.
Продукт - Satoshi•Pie (пай), запущен 9 мая 2016.
Под управлением - 10,6 млн долларов.
Рост в долларах - 1520.0%
Рост в BTC - 264.0%
Портфель - 10,6 млн. долларов
Whitepaper
- стратегия инвестирования, структура портфеля и другие аспекты менеджмента Фонда.
FAQ с сайта
Кто мы?
Satoshi•Pie - первый фонд на блокчейн-активах, основанный на блокчейне, с подтверждёнными успешными показателями.
Что мы делаем?
Мы инвестируем в блокчейн-активы - криптовалюты и цифровые активы на блокчейне, которые исторически показали быстрейшие показатели роста по сравнению с традиционными активами.
Каковы преимущества Satoshi•Pie?
Satoshi•Pie управляется Satoshi•Fund, у которого хороший опыт технического и финансового анализа, маркетингового обзора, юридической экспертизы и торговли с 2011 года в индустрии блокчейна.
Есть одноуровневая партнёрка 2%.
Моя партнёрская ссылка - https://satoshi.fund/r/s-ningyo
Основатель Фонда Константин Ломашук
На Blockchain & Bitcoin Conference в апреле в Москве Ломашук выступил по инвестированию в блокчей-активы -
===============
Порядок действий:
1) Регистрация - по ссылке
.
2) Перевод биткоинов на ваш личный внутренний биткоин-кошелёк Фонда.
3) Через сутки зачисление инвестиции, расчёт и зачисление токенов SPIES после 15:00 МСК.
4) Наблюдаем за ростом стоимости токенов и пьём коктейль
А там по ситуации. Подкупаем токены, продаём токены на внутренней бирже.
Внутренняя биржа
(тут будет скрин)
P.S.
Фонд в первую очередь ориентируется на буржуев, поэтому на английском. Русскоязычной версии нет.
Регистрируйтесь и пишите в личку. Помогу со всеми вопросами