Количество активных Android-устройств превысило 2 млрд в месяц

На гугловой конференции I/O 2017 СЕО Сундар Пичаи поведал публике о преодолении очередной вехи в развитии платформу Android - более 2 миллиардов активных девайсов за месяц
.
Последний раз Google отчитывался об этом показателе в сентябре 2015 года - тогда планка остановилась на величине в 1,4 миллиарда.
Для сравнения:
- в мире более 1,5 персональных компьютеров, работающих под управлением Windows
- около 1,94 миллиарда активных пользователей Facebook в месяц
На данный момент Google насчитывает 7 продуктов с более чем миллиардов активных пользователей на каждом: Android, Chrome, Google Play, Gmail, Maps, Search и YouTube
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