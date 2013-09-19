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Количество активных Android-устройств превысило 2 млрд в месяц

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Старый Сегодня, 13:32
#1
Специалист
 
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Количество активных Android-устройств превысило 2 млрд в месяц
На гугловой конференции I/O 2017 СЕО Сундар Пичаи поведал публике о преодолении очередной вехи в развитии платформу Android - более 2 миллиардов активных девайсов за месяц.
Последний раз Google отчитывался об этом показателе в сентябре 2015 года - тогда планка остановилась на величине в 1,4 миллиарда.

Для сравнения:
  • в мире более 1,5 персональных компьютеров, работающих под управлением Windows
  • около 1,94 миллиарда активных пользователей Facebook в месяц

На данный момент Google насчитывает 7 продуктов с более чем миллиардов активных пользователей на каждом: Android, Chrome, Google Play, Gmail, Maps, Search и YouTube

источник
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Stas0n на форуме  
Старый Сегодня, 13:53
#2
Любитель
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 305
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Re: Количество активных Android-устройств превысило 2 млрд в месяц
Маловато будет, учитывая количество китайского шлака, который штампуется и разбирается как пирожки. Ну и даже если учесть, что у одного пользователя по два смарта, то так же выходит маловато.
На уровне Фейсбука)
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WoodenArrow на форуме  
Старый Сегодня, 13:57
#3
Специалист
 
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Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 846
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УГ: 24
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подарки
Автор темы Re: Количество активных Android-устройств превысило 2 млрд в месяц
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Маловато будет, учитывая количество китайского шлака, который штампуется и разбирается как пирожки. Ну и даже если учесть, что у одного пользователя по два смарта, то так же выходит маловато.
На уровне Фейсбука)
Ну, это же официальные цифры. Про реальный расклад дел в мире сложно что-то сказать.. Примерно так же, как оценивать теневой рынок
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