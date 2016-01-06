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Кто какую комиссию устанавливает на blockchain.info?

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Старый Сегодня, 13:04
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Кто какую комиссию устанавливает на blockchain.info?
Особо битками не пользуюсь, но деньги там есть. Так как многие предпочитают оплачивать именно битками.

Всегда использовала комиссию, которую рекомендует система. Вначале это было несколько процентов, потом все больше и больше. В конце концов комиссия стала равна самому переводу.

В последний раз моя комиссия составила 120% от суммы перевода. Ну да ладно, но дело в том, что при такой комиссии я ждала перевода трое суток, хотя в самом Blockchain пишут, что рекомендуемая комиссия устанавливается из расчета, чтобы ждать нужно было около часа.

Сегодня решила деньги перевести - мне установили комиссию в 600% от суммы перевода. Учитывая, что в последний раз я ждала 3 суток при рекомендуемой комиссии, я на это дело плюнула и установила самостоятельно комиссию в 10%.

Вот интересно сколько ждать я буду с такой комиссией.

У меня вопрос ко всем пользователям blockchain, а вы то какую комиссию устанавливаете, по какому принципу, в каком размере.

И еще. При таком раскладе получается, что все хайпы, которые работают на битках получаются бессмысленными. 3-е суток ждать подтверждения даже при рекомендованной комиссии. Они же таким образом всех инвесторов потеряют. Или есть возможность как-то ускорить процесс подтверждения биткойнов?
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