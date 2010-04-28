Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cash-monitor.jimdo.com - Мониторинг игр - Мошенник и Кидала

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Старый Сегодня, 12:24
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,306
Благодарностей: 573
УГ: 5
КП: 0.003
Cash-monitor.jimdo.com - Мониторинг игр - Мошенник и Кидала
Неделю назад был оплачен листинг 1000 руб. по проекту, админ данного монитора ничего не сделал согласно него, более того - на контакт уже не выходит - будьте бдительны и осторожны , не попадитесь на КИДАЛУ , как это сделал я !:

Его мониторинг : https://cash-monitor.jimdo.com/

Его страница в ВК : https://vk.com/asif.agaev
------------------------------------------------------------------------------------
ТАРИФ Premium - 1000 рублей!
- 700 рублей вводим на счет в Вашем проекте.
- 100 рублей стоят наши услуги мониторинга.
- 200 рублей тратим на сервис активной рекламы (букс), для привлечения целевой аудитории в вашу игру (Серфинг/Задания/Баннеры)!
- Публикуем скриншоты выплат на форуме MMGP NEW (При наличие темы)!
- Размещаем 4 баннера на сайте на месяц.
- Ваша игра ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ пробудет на 1 месте списка! НАВСЕГДА!
- Создаем видео-обзор о вашем проекте, и размещаем его в разделе "Видео-Обзоры" + делаем еженедельные видео о работе вашего проекта!
- Заносим Ваш проект к себе на мониторинг, с составлением соответствующего описания.
- Мониторим платеже-способность Вашего проекта постоянными выводами.
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Оплата листинга по тарифу :

Дата операции: 14 Май 2017 05:49
ID операции: 353239129
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 010.00 p
Сумма получения: 1 000.49 p
Комиссия Payeer: 9.51 p
Комментарий: sons-of-anarchy.band/ | PREMIUM

Аккаунт: P10017184
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Скрины переписки из Вконтакте :







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Метки
кидалово, лохотрон, мошенники в интернете
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