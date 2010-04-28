Cash-monitor.jimdo.com - Мониторинг игр - Мошенник и Кидала

Неделю назад был оплачен листинг 1000 руб. по проекту, админ данного монитора ничего не сделал согласно него, более того - на контакт уже не выходит - будьте бдительны и осторожны , не попадитесь на КИДАЛУ , как это сделал я !:
Его мониторинг
: https://cash-monitor.jimdo.com/
Его страница в ВК
: https://vk.com/asif.agaev
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ТАРИФ Premium - 1000 рублей!
- 700 рублей вводим на счет в Вашем проекте.
- 100 рублей стоят наши услуги мониторинга.
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- Размещаем 4 баннера на сайте на месяц.
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- Заносим Ваш проект к себе на мониторинг, с составлением соответствующего описания.
- Мониторим платеже-способность Вашего проекта постоянными выводами.
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Оплата листинга по тарифу :
Дата операции: 14 Май 2017 05:49
ID операции: 353239129
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 010.00 p
Сумма получения: 1 000.49 p
Комиссия Payeer: 9.51 p
Комментарий: sons-of-anarchy.band/ | PREMIUM
Аккаунт: P10017184
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Скрины переписки из Вконтакте :
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