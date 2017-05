pilot10 Топ Мастер

Цена биткоина продолжает расти на фоне слухов об активации Segregated Witness



По имеющимся на данный момент сведениям, встреча разработчиков и представителей майнинговой индустрии была организована CEO Digital Currency Group Барри Силбертом в Нью-Йорке в преддверии стартующей сегодня конференции Consensus 2017. Насколько известно, на ней присутствовали разработчики Bitcoin Core и представители лагеря Bitcoin Unlimited, в том числе Джихан Ву из Bitmain Techmologies.



Поступающие сообщения очень скупы, однако из того, что просочилось в соцсети, речь идет о том, что участники встречи согласились с тем, чтобы как можно скорее активировать протокол Segregated Witness. В дальнейшем должен произойти хардфорк сети с увеличением размера блока до 2Мб.



О ключевых результатах встречи (с оговоркой, что инсайдерской информацией он не располагает) написал, в частности, инвестор и глава Altana Digital Currency Fund Алистер Милн:



I do not have any insider info, but here is what I think happened today at Consensus which may conclude the Bitcoin scaling debate (for now)

По его словам, участники встречи согласились на хардфорк, который будет включать в себя активированный код SegWit, после чего в течение 12 месяцев будет проведено увеличение размера блока. При этом Bitcoin Core и другие имплементации будет свободны в своем выборе относительно того, принимать ли новые изменения.



В дальнейшем директор бизнес-развития компании Blockstream Сэмсон Моу уточнил, что хардфорк запланирован на сентябрь 2017, пожелав удачи настаивающим на его проведении.



Correction: they will hard-fork off in September 2017. Good luck! 🤡

Тем временем на Reddit появилось сообщение со ссылкой на бывшего CEO компании Spondoolies Ги Корема, что детали состоявшейся встречи будут опубликованы в сегодняшнем утреннем выпуске The New York Times.





И, наконец, в процессе написания этого материала в сети был обнаружен предполагаемый текст соглашения, достигнутого на встрече в Нью-Йорке.





Из него следует, что активация SegWit должна состоятся при уровне поддержки в 80% от общей хешевой мощности сети, в то время хардфорк и увеличение блока до 2Мб запланирован на 21 сентября.



Напомним, с предложением о немедленной активации SegWit Барри Силберт впервые выступил на прошлой неделе.



Тем временем с утра понедельника цена биткоина на фоне этих слухов продолжила стремительный рост. По состоянию на 09:30 GMT средневзвешенный курс криптовалюты, по данным Coinmarketcap, составляет $2236 при капитализации более $36,5 млрд. При этом в Японии, где в последнее время также наблюдается активный спрос на биткоин, его цена оказалась еще выше:



Japan $2,500

ForkLog продолжает следить за развитием событий. Все свежие новости всегда можно найти в нашем канале Telegram!



