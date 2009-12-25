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Цена биткоина продолжает расти на фоне слухов об активации Segregated Witness

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Старый Сегодня, 12:06
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Цена биткоина продолжает расти на фоне слухов об активации Segregated Witness
Ключевые фигуры биткоин-индустрии предположительно достигли консенсуса относительно масштабирования сети, который включает в себя активацию протокола Segregated Witness с последующим проведением хардфорка.

По имеющимся на данный момент сведениям, встреча разработчиков и представителей майнинговой индустрии была организована CEO Digital Currency Group Барри Силбертом в Нью-Йорке в преддверии стартующей сегодня конференции Consensus 2017. Насколько известно, на ней присутствовали разработчики Bitcoin Core и представители лагеря Bitcoin Unlimited, в том числе Джихан Ву из Bitmain Techmologies.

Поступающие сообщения очень скупы, однако из того, что просочилось в соцсети, речь идет о том, что участники встречи согласились с тем, чтобы как можно скорее активировать протокол Segregated Witness. В дальнейшем должен произойти хардфорк сети с увеличением размера блока до 2Мб.

О ключевых результатах встречи (с оговоркой, что инсайдерской информацией он не располагает) написал, в частности, инвестор и глава Altana Digital Currency Fund Алистер Милн:

I do not have any insider info, but here is what I think happened today at Consensus which may conclude the Bitcoin scaling debate (for now)
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Alistair Milne @alistairmilne
I do not have any insider info, but here is what I think happened today at Consensus which may conclude the Bitcoin scaling debate (for now)
7:00 AM - 22 May 2017

По его словам, участники встречи согласились на хардфорк, который будет включать в себя активированный код SegWit, после чего в течение 12 месяцев будет проведено увеличение размера блока. При этом Bitcoin Core и другие имплементации будет свободны в своем выборе относительно того, принимать ли новые изменения.

В дальнейшем директор бизнес-развития компании Blockstream Сэмсон Моу уточнил, что хардфорк запланирован на сентябрь 2017, пожелав удачи настаивающим на его проведении.

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Samson Mow ✔ @Excellion
Correction: they will hard-fork off in September 2017. Good luck! 🤡 https://twitter.com/excellion/status/866459786296033285
7:56 AM - 22 May 2017

Тем временем на Reddit появилось сообщение со ссылкой на бывшего CEO компании Spondoolies Ги Корема, что детали состоявшейся встречи будут опубликованы в сегодняшнем утреннем выпуске The New York Times.


И, наконец, в процессе написания этого материала в сети был обнаружен предполагаемый текст соглашения, достигнутого на встрече в Нью-Йорке.


Из него следует, что активация SegWit должна состоятся при уровне поддержки в 80% от общей хешевой мощности сети, в то время хардфорк и увеличение блока до 2Мб запланирован на 21 сентября.

Напомним, с предложением о немедленной активации SegWit Барри Силберт впервые выступил на прошлой неделе.

Тем временем с утра понедельника цена биткоина на фоне этих слухов продолжила стремительный рост. По состоянию на 09:30 GMT средневзвешенный курс криптовалюты, по данным Coinmarketcap, составляет $2236 при капитализации более $36,5 млрд. При этом в Японии, где в последнее время также наблюдается активный спрос на биткоин, его цена оказалась еще выше:

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George Kikvadze @BitfuryGeorge
Japan $2,500
10:35 AM - 22 May 2017

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