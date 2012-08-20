Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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world-of-warcraft.pw - World-of-Warcraft

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 11:55
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,950
Благодарностей: 102
УГ: 6
КП: 0.049
world-of-warcraft.pw - World-of-Warcraft

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.05.2017




Цитата:
World-of-Warcraft - уникальный проект для заработка, в котором можно по-настоящему зарабатывать реальные деньги, не выходя из дома!
Об игре:

Магазин
Вы можете купить различные здания,которые будут приносить вам постоянный доход! Чем дороже здание, тем больше прибыли вы получите.


Строения
Для строительства загона нужно запастись всеми необходимыми материалами, которые можно купить в лавке. В нем будут жить купленные вами животные, которые будут вам приносить мясную продукцию и прибыль от продажи в лавке.




В игре имеется также мельница, колбасный цех, литейный завод, пекарня, пилорама, пивоварня.
В баре "Охотник" вы можете поднять настроение-выпить пиво. Пейте по мере необходимости,пиво не портится и не пропадает.
Курс 1 рубль = 100 золота.
Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте игры.

БОНУСЫ:


В честь открытия на любое пополнение, доступен бонус +10%!


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


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