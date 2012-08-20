world-of-warcraft.pw - World-of-Warcraft

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.05.2017
Об игре:
Магазин
Цитата:
|
World-of-Warcraft - уникальный проект для заработка, в котором можно по-настоящему зарабатывать реальные деньги, не выходя из дома!
Вы можете купить различные здания,которые будут приносить вам постоянный доход! Чем дороже здание, тем больше прибыли вы получите.
Строения
Для строительства загона нужно запастись всеми необходимыми материалами, которые можно купить в лавке. В нем будут жить купленные вами животные, которые будут вам приносить мясную продукцию и прибыль от продажи в лавке.
В игре имеется также мельница, колбасный цех, литейный завод, пекарня, пилорама, пивоварня.
В баре "Охотник" вы можете поднять настроение-выпить пиво. Пейте по мере необходимости,пиво не портится и не пропадает.
Курс 1 рубль = 100 золота.
Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте игры.
БОНУСЫ:
В честь открытия на любое пополнение, доступен бонус +10%!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: