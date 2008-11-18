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Стоит ли досрочно гасить кредит на ипотеку

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Старый Сегодня, 11:19
#1
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Стоит ли досрочно гасить кредит на ипотеку


Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет кредита. Многие вынуждены обременять себя ипотечной "кабалой" на долгие годы жизни. Давайте разберёмся, а возможно ли осуществить выплату досрочно. И нужно ли это делать.

Пени и штрафные санкции

Еще недавно финансовые организации за досрочные выплаты взимали внушительные пени и штрафы. Теперь это в прошлом. Больше нет препятствий для полной или частичной досрочной выплаты. Минимальные размеры доплаты банк устанавливает сам.

Оповестите банк

Прежде чем досрочно погасить ипотеку, оповестите о своём намерении банк. Сделать это нужно минимум за сутки до срока следующего платежа. Можно позвонить по телефону горячей линии или написать заявление непосредственно в офисе. Если не будет предупреждения, то сумма погашения будет учитываться только в следующем месяце.

Виды платежей

При аннуитентных платежах сумма долга и процентов делится на равные части в течение всего срока выплат. Каждый месяц выплачивается одна и та же сумма. Такая схема удобна тем, что нагрузка на бюджет плательщика распределяется равномерно. Однако для заёмщика это не очень выгодно. В начале срока выплат основной долг будет погашаться очень медленно. Основную часть платежа составляют проценты.

Дифференцированный график платежей не очень удобен для заёмщика, поскольку на первых порах суммы оплаты большие. Но со временем они уменьшаются. А проценты идут на оставшуюся часть долга, который ежемесячно будет становиться все меньше.

Где взять деньги на погашение

Чтобы избавиться от тяжкого ипотечного бремени, необходимо вносить суммы платежей, превышающие сумму, предусмотренную графиком. Но где взять дополнительные средства? Варианты есть.

Ограничьте свои траты. Достаточно вносить всего на 1000 рублей больше, чтобы спустя несколько лет оценить сэкономленную сумму. Но доплаты должны быть ежемесячными. Можно предоставить сертификат материнского капитала в банк. При таком способе погашения уменьшится ежемесячный платеж, а срок выплаты останется прежний.

Каждый гражданин РФ вправе получить налоговый имущественный вычет. Оплачивая налоги в пенсионный фонд, можно вернуть все отчисления за 1 год. После приобретения недвижимости, вы сможете вернуть себе налог с 2 млн рублей от суммы покупки. То есть, выплатив кредит, есть возможность вернуть 13%.

Погашать досрочно ипотечный кредит можно и нужно. Для уменьшения срока и суммы переплаты необходимо:

• Ежемесячно вносить чуть больше, чем сумма обязательного платежа
• При возможности, выбрать уменьшение срока кредита, а не ежемесячный платеж.
• При необходимости вы можете воспользоваться налоговым вычетом.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Старый Сегодня, 12:14
#2
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Аватар ГераЯ
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
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Re: Стоит ли досрочно гасить кредит на ипотеку
Я думаю, что лучше это делать досрочно, т.к. во-первых, за меньший срок пользования кредитом заемщик на порядок меньше переплатит за него, во-вторых, кредитное бремя не будет тянуться годами, заставляя заемщика еще несколько лет вытаскивать с семейного бюджета суммы для погашения. Тут еще важна валюта кредита и выбирать лучше в той, в которой идет ваш заработок.
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Метки
банк, выплата, ипотека, кредит, платеж
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