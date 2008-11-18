Краткое определение процесса планирования

Процесс планирования в каждом конкретном проекте реализуется свой, ведь многие специалисты абсолютно по-разному оценивают и учитывают важность и влияние на проект внешних и внутренних факторов. Часто можно зафиксировать повторяющиеся процессы планирования в ходе реализации проекта.
Для понимания общих и вспомогательных процессов в ходе планирования проекта необходимо зафиксировать некоторые происходящие процессы в разных проектах, для понимания их многообразия:
- планирование состава проекта, его содержания, документирование данного процесса,
- детализация содержания, и его описание, разделение проекта на основные разделы и этапы, деление на средние и мелкие процессы,
- подготовка сметы, оценка ресурсной базы, нужной для реализации проекта,
- составление списка работ, выполняемых с целью реализации проекта,
- расстановка приоритета работ, выявление взаимосвязей между ними, документирование данных связей,
- выявление временных рамок выполняемых работ, трудозатраты и
прочие ресурсы, для выполнения специальных, разовых дополнительных работ,
- составление расписания выполняемых работ, выявление технологических связей, продолжительности и используемые ресурсы,
- управление и планирование распределением ресурсов (всех задействованных ресурсов – человекочасы, финансы, материалы) для реализации проекта. Расписание дат и времени выполнения работ по реализации проекта,
- бюджетирование,
- подготовка плана проекта, объединение процессов и встраивание их в общий документ.
К вспомогательным процессам
можно отнести процессы, которые касаются следующих вопросов: качество, организационные вопросы, выстраивание иерархии между участниками проекта, кадровые вопросы, коммуникативные вопросы между участниками проекта, риски, выстраивание логистики, сбыт. Эти вопросы и процессы реализовываются по мере их необходимости.
Уровни планирования также задействованы в процессе планирования проекта
и также как и тип проекта зависит от ряда факторов – масштаба, специфики, сроков, географии и т.д.
Агрегирование календарно-сетевых планов (графиков) является очень удобным в визуальном представлении инструментом для управления сложными и комбинированными проектами.
Обычно выделяют три вида планов:
Концептуальное планирование,
итогом которого является составление плана, который отображает процесс подготовки всей наиболее важной документации по реализуемому проекту, техническая составляющая, оценка, объединённые планы работ, контроль исполнения и управления. Данное планирование осуществляется в начале разработки проекта.
Стратегическое планирование
применяется при разработки стратегических, объединённых долгосрочных планов.
Детальное (локальное, оперативное)
планирование связано с использованием и реализацией планов конечными исполнителями, на первом уровне выполнения целей проекта.
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