Monaco Technology выпускает криптовалютную карту и проводит ICO

Компания Monaco Technology объявила о выпуске криптовалютной карты VISA и начала предварительную продажу токенов (ICO). Monaco VISA, которая, кроме традиционных валют принимает криптовалюты биткоин, эфириум и другие токены стандарта ERC20, позволяет пользователям экономить около €30-40 на потраченную сумму в размере €500.
«Этот продукт позволит пользователям избежать банковских сборов и комиссий криптовалютных бирж. Мы считаем, что карта подойдёт каждому, кто держит эфир или биткоин. Пользователям карты не придётся больше беспокоиться о курсах валют, и они будут получать лучшие предложения, - сообщает Крис Марсалек (Kris Marszalek), основатель Monaco Technology. - Monaco VISA поддерживает 23 валюты в 120 странах, осуществляет мгновенные переводы между пользователями Monaco, а также позволяет быстро открыть счет через мобильное приложение».
«Мы принципиально против текущей отраслевой практики раздувания ICO в течение нескольких недель, только чтобы запустить её и закрыть через полчаса. Предпродажные скидки не допускаются в ICO Monaco, предоставляя всем участникам равные условия. В случае, если спрос превысит предложение, мы продлим продажу токенов на неделю», - сообщил глава компании о предварительной продаже токенов, которая началась с сегодняшнего дня.
Криптовалютная карта Monaco и ее ICO имеют некоторое сходство с недавно проведенной кампанией TokenCard, но экономические модели проектов и условия проведения краудсейла имеют заметные различия.
Источник