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Кредитные карты Maestro – простейшие банковские продукты

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Кредитные карты Maestro – простейшие банковские продукты


Maestro – простейшие банковские карты с минимальным уровнем защиты. Оснащаются чипом, который позволят проводить по ним операции с обязательной электронной идентификацией клиента. Покупки по ним проводятся через терминал только с вводом ПИН-кода. Как правило, это социальные, молодежные, студенческие карты. А существуют ли «кредитки» указанной платежной системы?

Maestro – карты начального уровня. Из-за низкой степени защиты банки не выпускают под их логотипом кредитные карты. Это бы повысило их риски в части защиты размещенных на счетах средствах. Однако на рынке есть предложения так называемых предодобренных карт. Они характеризуются определенным лимитом. Как правило, это 10 или 15 тысяч рублей. Лимит в большинстве случаев не повышается. Такую «кредитку» можно получить в отделении банка в день обращения. Она не является именной. Стоимость годового обслуживания по ней будет минимальной, а проценты, наоборот, – высокими. Немалым будет и ежемесячный платеж – от 6 до 10% от суммы израсходованных средств. За выдачу, оформление продукта финансовая организация платы не возьмет.

Какие же банки предлагают предодобренные карты Maestro? Получить их можно в ПАО АКБ «Авангард», в «АК БАРС» Банке, в АО УРАЛПРОМБАНКЕ. Предлагают воспользоваться «пластиком» с рассматриваемым сине-красным логотипом АО «Связной банк». Ранее были популярны моментальные карты от ПАО «Сбербанка». Получить заветную «кредитку» можно в любом из отделений указанных финансовых компаний. При себе нужно будет иметь паспорт. Предложения действительны только для совершеннолетних граждан. Их прописка должна быть в том регионе, где оформляется карта.

Если физическому лицу срочно требуются деньги, получить он их сможет по предодобренным картам с минимальным лимитом. Снять средства можно будет в банкоматах с наклейками Maestro. Также их принимают торговые сети, где на кассах отображается логотип этой платежной системы.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
maestro, банк, карта, кредитка
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