Барри Зильберт призывает к компромиссу в масштабировании Биткоина

Барри Зильберт (Barry Silbert) основатель инвестиционного фонда Digital Currency Group, на своей странице в Твиттере предложил активировать технологию SegWit с увеличением размера блока до 2МБ в течение года. По его словам, это решение одобряют около 50 криптовалютных компаний, а доля поддержавших его майнеров составляет почти 80% хешрейта сети.
О своем согласии с предложением Зильберта заявил известный энтузиаст биткоина и создатель компаний Satoshidice и Shapeshift - Эрик Вурхис (Erik Voorhees). Отвечая Зильберту, он с недовольством высказался о тех, кто «препятствует развитию масштабирования», в частности - разработчик Bitcoin Core Эрик Ломброзо (Eric Lombrozo).
Утверждая, что Ломброзо своими твитами «отвлекает от инициативы» Зильберта, Вурхис выразил тревогу в связи с тем, что он назвал неспособностью основных разработчиков «оторваться от намеченного пути».
Ломброзо ответил, что и Зильберт, и Вурхис просят о невозможном.
«Это не соответствует функционированию биткоина. Я не могу изменить законы физики», - написал он.
Непонятно, каким образом увеличение размера блока нарушает законы физики или работу сети Биткоина, однако Ломброзо не стал делать дополнительных разъяснений.
Другие ключевые игроки индустрии, в частности, Чарли Шрем (Charlie Shrem), соснователь одной из первых криптовалютных бирж, уже несуществующей BitInstant, и китайский майнер и инвестор Чендлер Го (Chandler Guo), открыто поддержали предложение Зильберта.
По словам Зильберта, он пытается понять, кто «на самом деле» против хардфорка.
Однако, по данным компании по изучению статистики Coin Dance, 46% компаний «явно поддерживают» SegWit, а остальные 41% считают себя «готовыми» к его внедрению.
Вместе с 6% настроенных «нейтрально» или с «отсутствием официальной позиции» для SegWit эти статистические данные практически не изменились за последний месяц, несмотря на то, что за этот период увеличились комиссии и время подтверждения транзакций.
Источник