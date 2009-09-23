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Правительство Люксембурга поддержало развитие блокчейна

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Правительство Люксембурга поддержало развитие блокчейна


При поддержке правительства Люксембурга, одиннадцать ключевых игроков криптовалютной индустрии (InTech, LuxTrust, Telindus, Snapswap, Scorechain, KYC3, Bitbank, Grant Thornton - Abax Consulting, Deloitte, KPMG, Allen & Overy) основали некоммерческую организацию Infrachain a.s.b.l. с целью создания эффективных правовых и бизнес-моделей на базе технологии блокчейна.
Infrachain - часть усилий экосистемы Люксембурга, который позиционирует себя как центр блокчейна и привлекает в страну разработчиков этой технологии.
«Государство выполняет роль Кикстартера (сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга) и координатора, оставляя технологический и коммерческий выбор для отрасли», - заявил Ксавье Беттель (Xavier Bettel), премьер-министр Люксембурга.
Хотя Infrachain занимается межотраслевой деятельностью, сосредоточенной не только на финансовых услугах, она планирует построить общую платформу, предоставляющую услуги BaaS (блокчейн как сервис). Infrachain может также построить инфраструктуру с гибкостью и правовой структурой частных сетей и прозрачным управлением государственными сетями.
По словам Марко Хоувена (Marco Houwen), ответственного за реализацию проектов Infrachain, для внедрения революционной технологии блокчейна необходимо также преодолеть разрыв между ней и нормативно-правовой средой, над чем, в том числе, будет работать организация.

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