Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Waves запускает конкурс стартапов в рамках инкубатора Icohub.org

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Waves запускает конкурс стартапов в рамках инкубатора Icohub.org


В рамках запуска инкубатора Icohub.org, платформа Waves объявляет конкурс стартапов. Участники имеют возможность представить свою идею или прототип проекта, а после голосования сообщества Waves выберет 1-3 победителей и поможет им провести pre-ICO-кампанию на Waves Platform.
Победители смогут воспользоваться маркетинговыми, юридическими и техническими ресурсами Waves для своей кампании, а также получить консультацию, как запустить ICO с примерной целью в 100 тыс. долларов.
Конкурс проводится до 12 июня. Голосование пройдет до 17 июня. Использование токенов Waves в проекте — дополнительный плюс при конкурсном отборе.
Презентовать проект можно в #startups канале waveplatform.slack.com, предварительно заполнив анкету.
Waves Platform - децентрализованная платформа для проведения краудфандинга и выпуска цифровых ценностей. Это крупнейший блокчейн-проект с российскими корнями. Криптоплатформа Waves нацелена главным образом на эмиссию, торговлю и обмен активами/собственными токенами на блокчейне. Одна из основных особенностей проекта — ориентация на простоту использования и массовое внедрение. В качестве алгоритма консенсуса предполагается использовать Proof-Of-Stake. В июне 2016 года Waves завершила ICO (Initial Coin Offering — публичная продажа монет), в ходе которого собрала более $16M (30 000 BTC). По размеру краудфандинговых инвестиций она вошла в ТОП-3 самых успешных блокчейн-проектов.

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