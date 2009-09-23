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Bitbank: 99% китайских пользователей биткоин нужен только для спекуляций

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Bitbank: 99% китайских пользователей биткоин нужен только для спекуляций


В связи с анонимным характером биткоина, иногда бывает сложно определить, кто и с какой целью использует цифровую валюту. В одном из своих недавних интервью, вице-президент отдела международных отношений компании Bitbank Group, Виржилио Лизардо младший ( Virgilio Lizardo Jr), рассказал о людях, использующих биткоин в Китае.
Bitbank Group стоит за несколькими известными криптовалютными компаниями Китая, в том числе майнинговой компанией BW и криптовалютной биржей Bter.

Использование биткоина в Китае сводится к спекуляциям

Лизардо считает, что использование Биткоина для спекуляций является основной причиной, привлекающей китайцев к цифровой валюте.
«Настоящих пользователей очень мало. Я бы сказал, 99% - это игроки на бирже».
Многие ранние приверженцы биткоина в Соединённых Штатах и других странах западного мира пришли к этой новой технологии по идеологическим причинам, главным образом, из-за своих либертарианских взглядов. По словам Лизардо, такое мировоззрение в Китае не популярно:
«Это не идеология. Очень мало людей (в Китае) занимаются биткоином по причине того, что считают его будущим для мира или чем-то подобным, поэтому всё носит чисто спекулятивный характер».
По мнению Лизардо, именно интерес китайцев к азартным играм и финансовым рискам привлёк часть населения к биткоину.
«Когда дело касается инвестиций, китайцы очень большие авантюристы. На тот момент, когда они узнали о биткоине, это был самый спекулятивный актив, который они когда-либо встречали в своей жизни … Это и есть главная причина, по которой люди здесь используют биткоин».
Лизардо добавил, что первыми пользователями биткоина в Китае стали майнеры, в основном, по причине дешёвой электроэнергии и оборудования в стране.
«Эти ребята узнали о биткоине, работая в индустрии электроники. Они изготовили для себя майнеры, отправились в сельскую местность и построили там фабрики майнинга».

Спекуляции с альткойнами и ICO

Учитывая, что главным движущим фактором интереса к Биткоину в Китае являются спекуляции, не удивительно, что альткойны и предпродажи монет (ICO) также пользуются популярностью в стране. По словам Лизардо, за последние два-три года количество спекуляций с этими альтернативами биткоину в Китае значительно увеличилось, однако в некоторой степени изолированная природа азиатской нации могла привести к тому, что эта тенденция осталась незамеченной западным миром.
Среди альтернатив Биткоину в стране наиболее популярны Ethereum, Qtum и Factom.

Биткоин – резервная валюта крипторынков

Несмотря на то, что аппетит Китая к спекуляциям породил интерес к альткойнам, Лизардо заявляет, что во всём мире биткоин всё ещё рассматривается в качестве резервной валюты криптовалютного пространства.
«Не думаю, что биткоин перестанет быть резервной валютой альткойнов и [производных] токенов», - говорит Лизардо.
В доказательство этого он указывает на то, что торговля альткойнами ведётся, главным образом, через пары с биткоином, а не китайским юанем.

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