Bitbank: 99% китайских пользователей биткоин нужен только для спекуляций



В связи с анонимным характером биткоина, иногда бывает сложно определить, кто и с какой целью использует цифровую валюту. В одном из своих недавних интервью, вице-президент отдела международных отношений компании Bitbank Group, Виржилио Лизардо младший ( Virgilio Lizardo Jr), рассказал о людях, использующих биткоин в Китае.

Bitbank Group стоит за несколькими известными криптовалютными компаниями Китая, в том числе майнинговой компанией BW и криптовалютной биржей Bter.



Использование биткоина в Китае сводится к спекуляциям



Лизардо считает, что использование Биткоина для спекуляций является основной причиной, привлекающей китайцев к цифровой валюте.

«Настоящих пользователей очень мало. Я бы сказал, 99% - это игроки на бирже».

Многие ранние приверженцы биткоина в Соединённых Штатах и других странах западного мира пришли к этой новой технологии по идеологическим причинам, главным образом, из-за своих либертарианских взглядов. По словам Лизардо, такое мировоззрение в Китае не популярно:

«Это не идеология. Очень мало людей (в Китае) занимаются биткоином по причине того, что считают его будущим для мира или чем-то подобным, поэтому всё носит чисто спекулятивный характер».

По мнению Лизардо, именно интерес китайцев к азартным играм и финансовым рискам привлёк часть населения к биткоину.

«Когда дело касается инвестиций, китайцы очень большие авантюристы. На тот момент, когда они узнали о биткоине, это был самый спекулятивный актив, который они когда-либо встречали в своей жизни … Это и есть главная причина, по которой люди здесь используют биткоин».

Лизардо добавил, что первыми пользователями биткоина в Китае стали майнеры, в основном, по причине дешёвой электроэнергии и оборудования в стране.

«Эти ребята узнали о биткоине, работая в индустрии электроники. Они изготовили для себя майнеры, отправились в сельскую местность и построили там фабрики майнинга».



Спекуляции с альткойнами и ICO



Учитывая, что главным движущим фактором интереса к Биткоину в Китае являются спекуляции, не удивительно, что альткойны и предпродажи монет (ICO) также пользуются популярностью в стране. По словам Лизардо, за последние два-три года количество спекуляций с этими альтернативами биткоину в Китае значительно увеличилось, однако в некоторой степени изолированная природа азиатской нации могла привести к тому, что эта тенденция осталась незамеченной западным миром.

Среди альтернатив Биткоину в стране наиболее популярны Ethereum, Qtum и Factom.



Биткоин – резервная валюта крипторынков



Несмотря на то, что аппетит Китая к спекуляциям породил интерес к альткойнам, Лизардо заявляет, что во всём мире биткоин всё ещё рассматривается в качестве резервной валюты криптовалютного пространства.

«Не думаю, что биткоин перестанет быть резервной валютой альткойнов и [производных] токенов», - говорит Лизардо.

В доказательство этого он указывает на то, что торговля альткойнами ведётся, главным образом, через пары с биткоином, а не китайским юанем.



Источник В связи с анонимным характером биткоина, иногда бывает сложно определить, кто и с какой целью использует цифровую валюту. В одном из своих недавних интервью, вице-президент отдела международных отношений компании Bitbank Group, Виржилио Лизардо младший ( Virgilio Lizardo Jr), рассказал о людях, использующих биткоин в Китае.Bitbank Group стоит за несколькими известными криптовалютными компаниями Китая, в том числе майнинговой компанией BW и криптовалютной биржей Bter.Лизардо считает, что использование Биткоина для спекуляций является основной причиной, привлекающей китайцев к цифровой валюте.«Настоящих пользователей очень мало. Я бы сказал, 99% - это игроки на бирже».Многие ранние приверженцы биткоина в Соединённых Штатах и других странах западного мира пришли к этой новой технологии по идеологическим причинам, главным образом, из-за своих либертарианских взглядов. По словам Лизардо, такое мировоззрение в Китае не популярно:«Это не идеология. Очень мало людей (в Китае) занимаются биткоином по причине того, что считают его будущим для мира или чем-то подобным, поэтому всё носит чисто спекулятивный характер».По мнению Лизардо, именно интерес китайцев к азартным играм и финансовым рискам привлёк часть населения к биткоину.«Когда дело касается инвестиций, китайцы очень большие авантюристы. На тот момент, когда они узнали о биткоине, это был самый спекулятивный актив, который они когда-либо встречали в своей жизни … Это и есть главная причина, по которой люди здесь используют биткоин».Лизардо добавил, что первыми пользователями биткоина в Китае стали майнеры, в основном, по причине дешёвой электроэнергии и оборудования в стране.«Эти ребята узнали о биткоине, работая в индустрии электроники. Они изготовили для себя майнеры, отправились в сельскую местность и построили там фабрики майнинга».Учитывая, что главным движущим фактором интереса к Биткоину в Китае являются спекуляции, не удивительно, что альткойны и предпродажи монет (ICO) также пользуются популярностью в стране. По словам Лизардо, за последние два-три года количество спекуляций с этими альтернативами биткоину в Китае значительно увеличилось, однако в некоторой степени изолированная природа азиатской нации могла привести к тому, что эта тенденция осталась незамеченной западным миром.Среди альтернатив Биткоину в стране наиболее популярны Ethereum, Qtum и Factom.Несмотря на то, что аппетит Китая к спекуляциям породил интерес к альткойнам, Лизардо заявляет, что во всём мире биткоин всё ещё рассматривается в качестве резервной валюты криптовалютного пространства.«Не думаю, что биткоин перестанет быть резервной валютой альткойнов и [производных] токенов», - говорит Лизардо.В доказательство этого он указывает на то, что торговля альткойнами ведётся, главным образом, через пары с биткоином, а не китайским юанем.

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