Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,338 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему выгодно оформлять кредит по двум документам?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:46
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,583
Благодарностей: 2,312
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Почему выгодно оформлять кредит по двум документам?


Многие банки при оформлении кредита просят заемщика предоставить два документа. Помимо копии паспорта специалисты прикрепляют к заявке справку о доходах. Ознакомиться они нередко желают с ИНН или водительским удостоверением клиента. Чем же выгоден такой займ гражданину? Стоит ли оформлять кредит по двум документам?

Каждый банк при рассмотрении анкет соискателей использует скоринг. Это система оценки заемщика, которая позволяет определить его кредитный рейтинг. Чем выше этот показатель, тем больше шансов у гражданина получить кредит, в том числе на большую сумму и длительный срок. Увеличить кредитный рейтинг способен второй документ, так как он является дополнительным удостоверением, подтверждающим личность соискателя или его платежеспособность. Следовательно, займ, оформляемый при наличии двух документов, легче получить, чем кредит, который выдается только по паспорту.

Второй плюс рассматриваемого типа займов заключается в том, что он снижает риски банка. Кредитное учреждение будет уверено в лояльности, ответственности и в возможности гражданина оплачивать ежемесячные взносы. В таком случае риск невозврата займа снижается. Это в свою очередь позволяет уменьшить базовую ставку и переплату по договору. Значит, кредит по двум документам обойдется заемщику дешевле, чем стандартный экспресс-займ.

И третье преимущество – это скорость рассмотрения заявки. Если клиент обращается в банк только с паспортом, кредитору приходится делать запросы относительно его кредитной истории, уровня заработной платы или наличия действующих обязательных платежей, таких как алименты или взносы по кредитам в других организациях. Все это увеличивает время рассмотрения анкеты. Решения из банка в таком случае приходится дожидаться в течение суток. В то время как по ссудам, выдаваемым по двум документам, одобрение или отказ озвучивают за час.

Таким образом, оформлять кредит в банках рекомендуется по двум документам. Помимо паспорта с собой нужно взять ИНН, СНИЛС, копию трудовой книжки или договора, водительское или пенсионное удостоверение, справку 2-НДФЛ.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
банк, кредит, оформление кредита
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему квалифицированным инвестором быть выгодно? Александра 81 Инвестирование для начинающих 36 18.01.2017 13:59
Почему выгодно инвестировать в биотехнологии и персонализированную медицину Sprout Прочие виды инвестиций 0 25.09.2016 20:14
Сбербанк запустил "Потребительский кредит по документам на транспортное средство" kristenkill Новости в банковской сфере и страховании 8 19.10.2014 22:51
Хабаровчанин по поддельным документам получил кредит на 40 млн руб Roman101 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.03.2014 04:25
Бесплатный хостинг - зачем? почему? кому выгодно? Neval Свой интернет бизнес: общий форум 20 12.06.2011 02:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Room
Минсоцполитики Украины обещает в декабре увеличить пенсии на 10%
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Продам сайт HYIP - монитора
От VoiceTruth в разделе «Архив»
Аватар Alexey1978
Sultanspath - sultanspath.com
От Alexey1978 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kamol_mix
Обязательно выключите эту функцию в своем iPhone!
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Kirksan
В 70-ти % банковских приложений на Android выявили уязвимости
От Kirksan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Система Carry Trades
От zoom в разделе «Торговые стратегии»
.     
Пользователей
411,338
Тем
470,546
Сообщений
11,637,028

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube