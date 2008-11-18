Почему выгодно оформлять кредит по двум документам?

Многие банки при оформлении кредита просят заемщика предоставить два документа. Помимо копии паспорта специалисты прикрепляют к заявке справку о доходах. Ознакомиться они нередко желают с ИНН или водительским удостоверением клиента. Чем же выгоден такой займ гражданину? Стоит ли оформлять кредит по двум документам?
Каждый банк при рассмотрении анкет соискателей использует скоринг. Это система оценки заемщика, которая позволяет определить его кредитный рейтинг. Чем выше этот показатель, тем больше шансов у гражданина получить кредит, в том числе на большую сумму и длительный срок.
Увеличить кредитный рейтинг способен второй документ, так как он является дополнительным удостоверением, подтверждающим личность соискателя или его платежеспособность. Следовательно, займ, оформляемый при наличии двух документов, легче получить, чем кредит, который выдается только по паспорту.
Второй плюс рассматриваемого типа займов заключается в том, что он снижает риски банка.
Кредитное учреждение будет уверено в лояльности, ответственности и в возможности гражданина оплачивать ежемесячные взносы. В таком случае риск невозврата займа снижается. Это в свою очередь позволяет уменьшить базовую ставку и переплату по договору. Значит, кредит по двум документам обойдется заемщику дешевле, чем стандартный экспресс-займ.
И третье преимущество – это скорость рассмотрения заявки.
Если клиент обращается в банк только с паспортом, кредитору приходится делать запросы относительно его кредитной истории, уровня заработной платы или наличия действующих обязательных платежей, таких как алименты или взносы по кредитам в других организациях. Все это увеличивает время рассмотрения анкеты. Решения из банка в таком случае приходится дожидаться в течение суток. В то время как по ссудам, выдаваемым по двум документам, одобрение или отказ озвучивают за час.
Таким образом, оформлять кредит в банках рекомендуется по двум документам. Помимо паспорта с собой нужно взять ИНН, СНИЛС, копию трудовой книжки или договора, водительское или пенсионное удостоверение, справку 2-НДФЛ.
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