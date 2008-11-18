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Каждому студенту - по новому планшету. Как можно взять кредит на новую технику?

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Каждому студенту - по новому планшету. Как можно взять кредит на новую технику?


Без современной техники сегодня невозможно представить образование. Ноутбуки становятся обязательным инструментом для написания курсовых и рефератов. Планшеты нужны для сдачи лабораторных работ. Электронные книги заменяют печатные учебники. И если вдруг гаджет выходит из строя, без него будет сложно не отстать от сверстников. Выход есть. Студентам сегодня можно оформить кредит.

Во-первых, нужно отметить, что кредит студентам могут предоставить только микрофинансовые организации. Они не запрашивают справок о зарплате. Поэтому в качестве дохода можно указать размер стипендии или того заработка, что учащийся получает, работая неофициально.
Строгих требований к прописке МФО также не предъявляют. Главное условие – иметь российское гражданство. Перечислить заёмные средства кредитор сможет на карту или электронный кошелек, которыми владеет сегодня практически каждый студент. А уже оттуда отправить перевод в магазин и оплатить тем самым новый гаджет несложно.

Есть еще одно важное условие, о котором не стоит забывать при обращении в микрофинансовую организацию. Получить займ имеет право только совершеннолетний гражданин. Следовательно, учащиеся средних специальных и профессиональных учреждений претендовать на покупку нового гаджета в кредит не смогут.

А тем, кто решился сотрудничать с микрофинансовой организацией, эксперты рекомендуют внимательно читать договор. Студентам, не имеющим кредитной истории, предоставляют займы под 1 – 3% в сутки. А потому переплата даже за месяц будет немалой. Поэтому погашать обязательства стоит вовремя, чтобы в дальнейшем можно было получать более крупные по сумме кредиты.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

А вы в студенчестве брали хоть один кредит в финучреждении?
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Метки
банк, кредит
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