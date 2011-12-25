Pankow



Имя: Владимир Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 24.02.2012 Сообщений: 1,632 Благодарностей: 542 Записей в блоге: 121 УГ: 1 Записей в FX-блоге: 496 Подписок: 6 КП: 0.471 подарки награды

Re: Советы психолога... ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ НАД ЭМОЦИЯМИ



Эмоции, а не разум, диктуют направление фондового рынка точно так же, как в самом важном в жизни: любви, браке, детях, войне, преступлении, страсти, религии. Очень редко людьми управляет разум.



Продажа, прибыли, общемировые условия политика и технология играют роль в конечной цене акции. Эти факторы в конце концов оказывают свое влияние и цена фондового рынка и отдельных акций может отражать эти факторы, но именно эмоции всегда доводят их до крайностей. Джесси Ливермор (легендарный игрок и великий медведь Уолл-cтрит) верил в цикличность, жизненные и рыночные циклы. Они часто бывают крайностями, очень редко сбалансированными. Фондовый рынок никогда не бывает самоочевидным, он создан для того, чтобы большую часть времени обманывать большинство людей.



Правила контроля над эмоциями:

1) Эмоциональный контроль - самый существенный фактор при игре на рынке.

2) Не пытайтесь предугадать события! Дождитесь, когда рынок сам даст вам подсказку, сигнал, намек, прежде, чем вы сделаете ход! Прогноз - это убийца. Не принимайте решений, основываясь на прогнозе. Рынок всегда даёт вам время. Если вы дождётесь подсказки, останется ещё много времени для того, чтобы сделать ход.

3) Не тратьте много времени, пытаясь вычислить, почему цена какого-то определённого фонда изменяется. Лучше изучайте сами факты. Разгадка лежит в том, что говорит телеграфная лента, а не в попытках выяснить, почему она это делает. И самое важное - никогда не спорьте с телеграфной лентой. Она вас не слышит.

4) Биржевых трейдеров можно убедить отказаться от своих убеждений, заставляя их слушать советы других трейдеров, убеждённых в том, что их суждения могут быть ошибочны. Или в случае, приносящем меньше вреда, то, что они слушают других, может привести к нерешительности или к неправильному суждению. Эта нерешительность может вызвать у трейдера потерю уверенности в себе, что, в свою очередь, может означать потерю денег.

5) "Подсказки приходят из самых разнообразных источников - от родственников, любимых, друзей, которые только что сделали сами серьёзные капиталовложения и хотят поделиться своей удачей с другими. Советы поступают от маклеров и преступников. Помните: все советы опасны. Нельзя следовать ни одному из них".

6) Уберите из своего торгового лексикона слово "надежда". Надежда на то, что актив что-то сделает - это азартная игра. Если у вас нет серьёзных, веских причин для того, чтобы держать позицию на фондовом рынке, тогда займитесь каким-либо другим, более логичным видом торговли. Желание, чтобы актив пошёл вверх или вниз приводило к падению спекулянтов на фондовом рынке не единожды. Надежда идёт рука об руку с жадностью.

7) Всегда отдавайте себе полный отчёт в своих эмоциях. Не становитесь слишком самоуверенными по мере накопления своих побед, не впадайте в депрессию из-за потерь.

8) Ничто никогда не меняется на рынке. Единственное, что меняется - это игроки, а у новых игроков нет финансовых воспоминаний о прошлых основных циклах - как во время паники 1907 года или краха 1929 года - потому что они не испытали их на себе. Возможно, для спекулянта это что-то новое, но это не новость для рынка.

9) Всегда имейте при себе метод спекулирования, план атаки, и всегда придерживайтесь своего плана. Не меняйте его постоянно. Найдите метод, который подходит вам с эмоциональной точки зрения, и придерживайтесь его. Придерживайтесь своей игры.

10) Спекулянты - это не инвесторы. Их цель состоит не в том, чтобы обеспечить стабильный доход на свои деньги в течение продолжительного периода времени. Спекулянт должен получать прибыль на подъёме или падении цены того, чем он спекулирует.

11) Играйте в одиночку. Самостоятельно принимайте решения относительно своих собственных денег. Будьте скрытным и молчаливым во время работы на бирже. Никому не открывайте своих выигрышных и проигрышных позиций.

12) Успешный инвестор не держит свои средства инвестированными всё время. Существует множество случаев, когда следует держать все свои средства в наличных. Если вы не уверены в направлении рынка ждите.

13) Никогда не теряйте контроля над своими эмоциями, когда рынок движется против вас и никогда не ликуйте от своих успехов до такой степени, чтобы начать считать, что рынок - это лёгкий способ зарабатывания денег. Никогда не воюйте с телеграфной лентой: телеграфная лента - это истина. Ищите гармонии с ней.

14) Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается.

15) Чтобы быть лучшим на рынке трейдером, нужно обладать четырьмя сильными свойствами ума:

- наблюдательностью - способностью наблюдать за фактами без предубеждения.

- памятью - способностью правильно и объективно помнить ключевые события.

- Математическими способностями - способностью легко производить подсчёты; комфортно чувствовать себя с цифрами.

- опытом - способностью учиться, сохранять знания, полученные опытным путём, способностью воспроизводить в памяти эти знания усилием воли.

16) Интуитивные сигналы, очевидные импульсы, есть ничто иное, как общение со своим подсознательным, когда человек вызывает в памяти годы, наполненные торговыми событиями. В некоторых случаях Джесси Ливермор разрешал своему внутреннему голосу вести себя за собой, даже если в тот момент он не знал тому причины. Он был согласен с Аристотелем:"Мы - общий итог нашего опыта".

17) Прежде, чем станет возможной успешная спекуляция, нужно понять и обуздать свои эмоции:

- жадность - человеческое чувство, характерное для всех людей, которое словарь Вебстера определяет как чрезмерное желание приобретения или обладания; желание большего, чем человеку необходимо, или чем он того заслуживает. Мы не знаем, откуда берётся жадность, единственное, что мы знаем, это то, что она существует в каждом человеке.

- страх готов появиться в мгновение ока, и когда он появляется, он деформирует разум. Рассудительные люди действуют неразумно, когда они боятся. А пугаются они каждый раз, когда начинают терять деньги. Их суждения становятся замедленными и ослабленными.

- надежда идёт рука об руку с жадностью, когда речь идёт о фондовом рынке. Как только сделка заключена, оживают ростки надежды. Человеку по природе свойственно надеяться, мыслить позитивно, надеяться на лучшее. Надежда важна для выживания человеческого вида. Но надежда, также как её кузины на фондовом рынке - невежество, жадность и страх - деформирует разум. Надежда скрывает факты, а фондовый рынок имеет дело только с фактами. Это похоже на вращение колеса рулетки - исход решает маленький чёрный шарик, а не жадность, не страх и не надежда. Результат объективен и окончателен и обжалованию не подлежит.

18) Остерегайтесь невежества. Рынок следует изучить и ему нужно учиться, и делать это необходимо не небрежно, а серьёзно и глубоко. Фондовый рынок со своим очарованием легких денег и быстрых действий, как ничто другое толкает людей на иррациональное и глупое обращение со своими собственными деньгами. Обратной стороной невежества является знание, а знание - сила.

19) Фондовый рынок никогда не бывает самоочевидным. Он создан так, чтобы большую часть времени обманывать большую часть людей. Эти правила зачастую основаны на нетрадиционном мышлении.

20) Вам не нужно быть на рынке всё время. Существуют периоды, когда следует уходить с рынка по эмоциональным, а также по экономическим причинам.

21) Когда телеграфная лента не согласна с вашим решением продавать или покупать, дождитесь, пока она согласиться.

22) Никогда не пытайтесь объяснить свою позицию тем, что говорит телеграфная лента.

23) Не давайте и не принимайте советов; помните: на бычьем рынке акции идут вверх, на медвежьем - вниз. Это всё, что нужно знать любому человеку на рынке и всё, что вам следует им рассказывать.

24) Спекулянты на фондовом рынке иногда совершают ошибки и знают, что они их совершают, но, тем не менее, продолжают их совершать, лишь для того, чтобы позднее ругать себя за нарушение своих собственных правил. Не нарушайте свои правила.

25) Никогда не становитесь невольным инвестором, удерживая снижающийся актив.

26) Никогда не помышляйте о том, чтобы купить акции во время изменения курсов или играть на понижении акций во время оживления.

27) Не пользуйтесь словами "бычий" и "медвежий". Эти слова жестко фиксируют направление рынка в вашей голове на длительный период времени. Вместо них используйте термины "направленный вверх тренд" и "направленный вниз тренд", когда вас спрашивают о том, в каком направлении, по вашему мнению идет рынок. Просто скажите: линия наименьшего сопротивления направлена в настоящий момент вверх, или вниз.

28) Спекуляция - это бизнес, и как в любом бизнесе, для того, чтобы преуспеть, следует усердно и прилежно трудиться.



Удачи!.. ))

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