В странах ЕС назвали минимальную сумму, которую нужно иметь украинцам при поездке
Обнародовали карту Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут служить подтверждением наличия средств к существованию.
На специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.
Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;
Финляндия - 30 евро в день (880 грн);
Швеция - 47 евро в день (1370 грн)
Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);
Латвия - 14 евро в день (400 грн);
Литва - 40 евро в день (1100 грн)
Нидерланды - 34 евро (1000 грн);
Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;
Германия - 45 евро в день (1300 грн);
Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;
Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;
Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;
Словакия - 56 евро в день (1600 грн);
Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;