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В странах ЕС назвали минимальную сумму, которую нужно иметь украинцам при поездке

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Старый Сегодня, 08:50
#1
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В странах ЕС назвали минимальную сумму, которую нужно иметь украинцам при поездке


Обнародовали карту Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут служить подтверждением наличия средств к существованию.

На специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.
  • Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;
  • Финляндия - 30 евро в день (880 грн);
  • Швеция - 47 евро в день (1370 грн)
  • Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);
  • Латвия - 14 евро в день (400 грн);
  • Литва - 40 евро в день (1100 грн)
  • Нидерланды - 34 евро (1000 грн);
  • Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;
  • Германия - 45 евро в день (1300 грн);
  • Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;
  • Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;
  • Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;
  • Словакия - 56 евро в день (1600 грн);
  • Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
  • Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
  • Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
  • Австрия - на индивидуальной основе;
  • Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
  • Венгрия - 3 евро (90 грн);
  • Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
  • Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;
  • Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;
  • Мальта - 48 евро в день (1400 грн);
  • Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.
Как отметил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, безвиз ЕС для украинцев заработает в ночь на 11 июня.

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Старый Сегодня, 08:59
#2
Топ Мастер
 
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
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Re: В странах ЕС назвали минимальную сумму, которую нужно иметь украинцам при поездке
Цитата:
Сообщение от Rost77 Посмотреть сообщение
На специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.
как мне кажется проще будет предъявить нужную сумму наличкой ,
чем брать выписку с банка )
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