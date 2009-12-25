Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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КриптоИркутск: Blockchain. Часть 1

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КП: 0.157
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КриптоИркутск: Blockchain. Часть 1
Фильм о блокчейн-сообществе г. Иркутска. Снят в чёрно-белом формате, чтобы каждый, кто только начинает изучение p2p-систем, сосредоточился на главном - на отношении людей к этой технологии.

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Метки
биткоин перспективы, технология блокчейн
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