Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,332 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Накормленные графеном гусеницы дали сверхпрочный шелк

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:20
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,124
Благодарностей: 3,617
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 511
Подписок: 41
подарки
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Накормленные графеном гусеницы дали сверхпрочный шелк
Шелковая нить очень прочна, но ученые нашли способ сделать ее еще прочнее. Для этого шелкопрядов кормили карбонными нанотрубками и графеном.

В исследовании, опубликованном в журнале Nano Letters, международная группа ученых описывает эксперимент по усилению шелковой нити на этапе производства. Чтобы включить графен в структуру биополимера, ученые кормили шелкопрядов тутовыми листьямт, сбрызнутыми водными препаратами с содержанием карбонных нанотрубок и графена в концентрации до 0,2%. Более того, оказалось, что усиленный карбоновыми трубками шелк, в отличие от обычного, проводит электрический ток.

У наевшихся нанотрубок гусениц волокно образовывалось так же, как и у обычных — из жидкого биополимера в слюных железах, однако было почти на 50% прочнее. Исследование волокна под микроскопом показало, что углеродные частицы встроились в структуру полимера, сделав ее более упорядоченной.

Ткань из такого усиленного волокна можно использовать для производства износостойких защитных тканей вроде кевлара, а так же в биоразлагаемых медицинских устройствах и носимой электронике.

Раньше ученые научились схожим образом вводить в рацион шелкопрядов красители и антибактериальные добавки. Это оказалось намного эффективнее, чем обрабатывать готовые шелковые нити. Как именно наночастицы и графен обраюатываются в организме насекомых, ученым еще только предстоит выяснить.

Ранее подобные эксперименты проводила группа китайских ученых под руководством ина Шена (Qing Shen), однако размер карбонных трубок, которые они использовали, был существенно меньше, а вместе с ним и эффект. Другие китайские исследователи кормили гусениц оксидом титана и получали сверхпрочное волокно, устойчивое к ультрафиолету.

материал с popmech.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad на форуме  
Сказали спасибо:
Infil123 (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банкиры дали валютный прогноз к 8 Марта moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 06.03.2017 13:12
Физики из России и Украины разработали сверхпрочный сплав из пяти металлов Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 08.10.2016 20:28
Продам Сколько бы дали за этот сайт murkir Сайты 3 16.07.2014 22:30
За что дали статус мошенника w-777? Meta Список интернет мошенников 1 09.03.2009 01:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tiu-bik
Конкурс "1X2" №21 (призовой фонд 100$ от Bizonbet)
От tiu-bik в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватара нет
Биткоин-биржи Bitfinex и Kraken прекращают деятельность в штате Нью-Йорк
От Anastasia Kochetkova в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар all-hyips
Milleniumbuilding - milleniumbuilding.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Свилёв Евгений - Forex Трейдер (ДУ) - www.rusdu.com
От RusDu в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
PM Lottery Invest - perfectmoneylottery.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,332
Тем
470,538
Сообщений
11,636,778

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube