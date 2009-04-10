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«Умная» ткань способна адаптироваться к температуре

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«Умная» ткань способна адаптироваться к температуре
Американская компания Otherlab при финансовой поддержке Агентства передовых исследований в области энергетики США (ARPA-E) разработала ткань, которая умеет менять степень теплоизоляции в зависимости от текущих погодных условий.

Универсальную одежду, которую можно было бы надевать в любую погоду, до сих пор почему-то никто не изобрёл. Поэтому нам приходится держать дома целые шкафы, набитые комплектами летних, зимних и других сезонных предметов гардероба. К счастью, скоро всё может измениться, ведь американская компания Otherlab придумала необычную ткань.

Разработка велась на деньги правительственного агентства в рамках проекта по созданию материалов, адаптирующихся к окружающей температуре. Уникальная «умная» ткань способна изменять свою толщину в зависимости от температуры воздуха, причём, что важно, это происходит без элементов питания или подключения каких-либо проводов.

Ткань состоит из нескольких слоёв материала, каждый из которых сделан из синтетических волокон, по‑разному реагирующих на изменение температуры окружающей среды. При охлаждении одни материалы сжимаются сильнее, чем другие, в результате чего между слоёв ткани образуются воздушные полости и тем самым увеличивается её теплоизоляция.

При нагреве материалы, наоборот, расширяются, снижая теплоизоляцию, ткань сжимается и начинает «дышать», пропуская воздух. Остальные подробности о новых материалах пока хранятся в секрете. Разработчики уверяют, что при падении температуры на 15 °C изоляция ткани возрастает втрое, а первые образцы «умной» одежды могут появиться до конца 2018 года.

материал с popmech.ru
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