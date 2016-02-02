Magic Leap не смог за $4,5 млрд. сделать готовый продукт и жаждет доп. инвестиций

Стартап компания Magic Leap с капитализацией 4 с половиной миллиарда долларов не смогла сделать готовый продукт и жаждет дополнительных инвестиций
Американский журналист сообщил, что стартап-компания Magic Leap хочет открыть очередной раунд финансирования для получения дополнительных инвестиций в проект. Хотя даже сейчас оценка компании достигает 4 с половиной миллиарда долларов, стартап не смог показать реализованный товар даже на стадии разработки.
В дополнительном раунде сбора инвестиций компания привлекла компанию e-commerce Alibaba, представитель которой хочет выступить инвестором является членом совета Magic Leap. Хотя объем очередного привлечения инвестиций не раскрывается известно, что ранее проект уже собрал более 1,3 миллиарда долларов.
Даже с уже полученными миллиардными инвестициями стартап так и не смог показать совету свой готовый продукт и продолжает сбор дополнительных средств. Согласно данным компании Magic Leap является разработчиком дополненной реальности. Согласно видео-роликам компании средства идут именно на разработку в этой сфере технологии, хотя до сих пор не понятно сможет ли команда реализовать задуманное.
Стартап имеет много вопросов, главными из которых является как отсутствие спроса на данную разработку команды, так и не понимание сможет ли вообще компания реализовать задуманное.
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По материалам ain.ua