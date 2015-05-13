Стартап CreativeLive привлек $25 млн для своей творческой платформы для студентов

Стартап CreativeLive, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек 25 млн долларов для своей образовательной платформы.
Инвестиции предоставил GSV Acceleration в сотрудничестве с новыми инвесторами: REV Venture Partners, Джаред Лето (актер, музыкант) и уже существующими инвесторами Greylock Partners, Social Capital, Ричард Брэнсон, а также Creative Artists Agency.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для роста своей компании в целом, для ускорения новых разработок, чтобы в ближайшее время выйти на европейский рынок.
Основанная 1 апреля 2010 года под руководством Чейза Джарвиса (сейчас на должности генерального директора) совместно с Маком Азади (технический директор), CreativeLive является разработчиком творческой платформы для обучения более чем 10 млн студентов.
Живые (Live) занятия помогают свободно общаться с другими студентами в режиме реального времени и изучать такие сферы контента, как дизайн, фотографии, видеосъёмка и музыкальное творчество. Есть возможность записать видео, которое можно посмотреть тогда, когда это удобно студенту.
В списки преподавателей входят самые лучшие эксперты в области искусства, журналистики, музыки и художества.
На сегодняшний день, CreativeLive записала более 25 тысяч уроков длительность в 10 тысяч часов в формате Full HD.
Также напомню, что за все свое время существования стартап привлек порядка $76 млн инвестиций, закрыв при этом 6 раундов финансирования.
Специально для MMGP.RU