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Стартап из Франции Deep Algo научит дилетантов программированию

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Стартап из Франции Deep Algo научит дилетантов программированию


Благодаря стартапу Deep Algo даже новички смогут разобраться с программированием

Стартап-компания из Франции Deep Algo поможет новичкам разбираться в языках программирования. Сервис будет визуализировать написанный код написанный языком C Sharp, C++ или Javascript. Суть стартапа заключается в создании визуального блока который, который показывает продукт в режиме редактирования.

Сервис помогает разработчикам IT-сферы наглядно видеть, что ему требуется отредактировать или видоизменить в том или ином блоке кода. Стартап реализовал отображение всего кода программы в виде схемы по блокам, что позволяет легче воспринимать проект и этапы разработки. Целью проекта является является собирание независимых точек зрения о работе системы.

Благодаря новой разработке даже дилетант сможет понимать структуру код написанной программы. Программа анализирует код и автоматически строит структуру разработки. Проект строится по бизнес модели, и в случае необходимости программа сама задает необходимые вопросы построение блок-схемы. Даже если за программу сядет человек не разбирающийся в программировании, человек сможет понять суть проекта и как она реализована, заявляют представители стартапа.

Благодаря примерам технологии WYSIWYG в html мы может заранее понимать, что будет представлять из себя проект Deep Algo.



Уникальность: 100.00%
По материалам incrussia.ru
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Метки
бизнес, стартап
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