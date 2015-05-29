Стартап из Франции Deep Algo научит дилетантов программированию

Благодаря стартапу Deep Algo даже новички смогут разобраться с программированием
Стартап-компания из Франции Deep Algo поможет новичкам разбираться в языках программирования. Сервис будет визуализировать написанный код написанный языком C Sharp, C++ или Javascript. Суть стартапа заключается в создании визуального блока который, который показывает продукт в режиме редактирования.
Сервис помогает разработчикам IT-сферы наглядно видеть, что ему требуется отредактировать или видоизменить в том или ином блоке кода. Стартап реализовал отображение всего кода программы в виде схемы по блокам, что позволяет легче воспринимать проект и этапы разработки. Целью проекта является является собирание независимых точек зрения о работе системы.
Благодаря новой разработке даже дилетант сможет понимать структуру код написанной программы. Программа анализирует код и автоматически строит структуру разработки. Проект строится по бизнес модели, и в случае необходимости программа сама задает необходимые вопросы построение блок-схемы. Даже если за программу сядет человек не разбирающийся в программировании, человек сможет понять суть проекта и как она реализована, заявляют представители стартапа.
Благодаря примерам технологии WYSIWYG в html мы может заранее понимать, что будет представлять из себя проект Deep Algo.
Уникальность: 100.00%
По материалам incrussia.ru