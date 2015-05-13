BorsadelCredito.it привлек €1.6 млн для своей платформы P2P кредитования

Стартап BorsadelCredito.it, расположенный в Италии, привлек 1,6 млн евро финансирования для своего сервиса по кредитованию малого и среднего бизнеса.
Инвестиционный раунд возглавил P101 и Gc Holding в сотрудничестве с Azimut Enterprises Holding, а также другими частными инвесторами. Компания нацелена использовать привлеченный капитал для запуска платформы.
Основанная в ноябре 2013 года под руководством Ивана Пеллегрини (сейчас на должности генерального директора) совместно с Антонио Лафиоски (главный операционный директор), BorsadelCredito.it является разработчиком платформы P2P кредитования для малого и среднего бизнеса. Данная платформа дает возможность компаниям
(включая стартапы, которые рассчитывают на долговое финансирование) брать займ у кредиторов за 3 календарных дня.
Сами же кредиторы имеют возможность диверсифицировать свои инвестиции в нескольких компаниях с различными профилями рисков, которые оценивает сама платформа BorsadelCredito. Также имеется Фонд гарантирования, который защищает от потенциальных потерь инвестора.
Специально для MMGP.RU