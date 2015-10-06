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Компания PwC инвестирует в блокчейн Стартап-компанию VeChain

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Компания PwC инвестирует в блокчейн Стартап-компанию VeChain


Фирма PwC инвестирует в блокчейн Стартап VeChain для завоевания рынка Китая

Консалтинговая фирма PwC подписала соглашения о выделении инвестиций стартапу из КНР VeChain. Стартап работает в сфере разработок маршрутов поставок товаров и защите их от подделок. Компания является дочерним проектом BitSE и работает в Китае и нескольких странах Азии.

Стартап компания после получения инвестиционных средств перейдет под управление бизнес компании PwC, которая давно жаждет зайти на рынок Гонконга и других городов восточной Азии. PwC планирует так же получить консультации по внедрению своего бизнеса в Азии и план развития. PwC инвестирует средства в VeChain благодаря которым стартап может развить разработку дизайна интернет сервиса и доработать внедрение в остальные индустрии.

Представители компании BitSE заявили, что новый владелец стартапа имеет похожие цели и планы развития компании. Главные требование в этой нише повышение эффективности транспортных путей и уменьшение затрат на администрирование поставок товаров. Партнерство с PwC поможет быстрее осуществить задуманные идеи.

Инвестор BitSE имеет рабочий состав около 70 человек трудящихся по всей планете. Так же в плане сотрудничества с BitSE работают около полусотни разработчиков в сфере блокчейн, что дает большие надежды в развитии этой ниши.




Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
blockchain, инвестиции, стартап
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