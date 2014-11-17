Выходит монета, посвященная ярмарке Казюкаса в Вильнюсе

Датируемая началом XVII века, ярмарка Святого Казимира является ежегодным фестивалем народных искусств и ремесел, проводимая в Вильнюсе, столице Литвы. Она традиционно проводится на рыночных площадях и улицах Вильнюса в ближайшее к 4 марту воскресенье, а сейчас она несколько расширена, так как широко представлены еще и музыка, танцы, театр и все это ежегодно привлекает десятки тысяч человек.
Что касается декоративно-прикладного искусства, являющегося главным центром Kaziuko mugė (литовское название фестиваля), то неудивительно, что оно является основным мотивом, представленным на новой серебряной монете. Ярмарка известна своими товарами ручной работы, такими как ювелирные изделия, сувениры, картины, одежда и игрушки, поэтому логично, что они появились на реверсе монеты в окрашенной и стилизованной форме, а основанием им служит фон в форме сердца. Необычный дизайн, но он вписывается в общий художественный стиль этой инновационной монеты.
На аверсе изображен еще один вариант государственной эмблемы, которые очень неплохо выполнен, а основанием ему служит тот фон в форме сердца. На этой стороне изображены номинал и дата, а сама тема монеты находится на ее реверсе. Монета весит 12,44 грамм и отчеканена из серебра 925-й пробы тиражом 2 000 экземпляров, дизайнером выступил Ритас Йонас Белевичус. Также будет выпущена монета из неблагородного металла без окраски, ее тираж составит 25 000 экземпляров. К заказу монеты доступны уже сейчас.
На следующих монетах будут представлены литовский праздник Užgavėnės (Масленица) и Joninės (Иванов день).
Номинал монеты: 5 евро
Металл: серебро 925-й пробы
Вес: 12,44 грамма
Диаметр: 28,7 мм
Качество: пруф
Тираж: 2 000 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru