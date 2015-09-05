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ИнвестФонд PIF и Blackstone инвестируют $40 миллиардов в фонд развития инфраструктуры

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ИнвестФонд PIF и Blackstone инвестируют $40 миллиардов в фонд развития инфраструктуры


Инвестиционный Фонд Blackstone и PIF создадут ИнвестФонд поддержки инфраструктуры с капиталом в 40 миллиардов долларов.

Фонд из Саудовской Аравии PIF совместно с компанией из США Blackstone озвучили планы создания фонда поддержки инфраструктуры с капиталом 40 миллиардов долларов. Договор о взаимопомощи подписали 19 мая 2017. Хотя это соглашение не несет какой-то юридической силы, но представители двух компаний высказались о взаимном согласии в организации проекта. Дальнейшие планы все же будут сильно зависеть от следующих переговоров.

Фонд Саудовской Аравии PIF инвестирует порядка 2- миллиардов долларов, а остальную половину предположительно внесет компания Blackstone. Суммарно фонд развития инфраструктуры будет с капиталом более 100 миллиардов долларов США.

Согласно данным аналитических агентств США просто нуждается в инвестициях, так как инфраструктура устаревает очень быстро. Фонд же поможет создать рабочие места для жителей Америки и поднимет экономический рост на долгое время.

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Метки
инвестиции, фонды
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