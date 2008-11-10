Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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iBrains - ibrains.team

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:51
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,919
Благодарностей: 3,347
УГ: 2
КП: 0.384
награды Волшебный горшочек 
iBrains - ibrains.team

Старт: 21.05.2017
Легенда
Цитата:
Наша команда опытных врачей разработала уникальные программы оздоровления организма, которые по многим параметрам превосходят достижения классической медицины!
Миссия нашего проекта - помогать больным людям по всему миру, а также приносить пассивный доход инвесторам.

Маркетинг проекта

Проект имеет интересный маркетинг, который собрал в себя 2 самых популярных типа:
- Депозит включён в выплаты
- Депозит в конце срока

Депозит включён в выплаты

iNatural
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 30$
Максимальный депозит: 300$
Начисления: 2.2% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 46 дней. С РефБэком от блога за 43 дня
Общий доход: +32% за срок

iPartner
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 300$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 2.3% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 44 дня. С РефБэком от блога за 41 день
Общий доход: +38% за срок

iBenefactor
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 2.5% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 40 дней. С РефБэком от блога за 38 дней
Общий доход: +50% за срок

Депозит в конце срока

Natural+
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 30$
Максимальный депозит: 300$
Начисления: 0.9% в сутки
Доход по депозиту: +54% за срок

Partner+
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 300$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 1% в сутки
Доход по депозиту: +60% за срок

Benefactor+
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 1.2% в сутки
Доход по депозиту: +72% за срок

Выплаты: Проект использует систему Инстант
Минимально на вывод: 1$
Платежные системы: AdvCash и PerfectMoney
Реферальная программа 7% - 1% - 1% от депозита реферала
7% от депозита реферала 1го уровня
1% от депозита реферала 2го уровня
1% от депозита реферала 3го уровня
Цитата:
Я плачу отличный 100% РефБэк по проекту iBrains (7% от вашего депозита)
Так же я плачу 50% РефБэк 2го уровня (0.5% от депозита вашего реферала)
Так же в проекте имеется карьерная лестница, позволяющая зарабатывать на партнёрке больше стандартного.
При наборе определённого оборота средств в структуре, а так же при достаточном своём депозите, вы будете получать процент согласно своему новому статусу.


Техническая сторона проекта
Проект имеет лицензионный скрипт H-Script
Уникальный дизайн с 2 локализациями: Русская и Английская
Выделенный сервер
Защищает от DDos атак компания CoverDdos
SSL шифрование предоставляет популярная компания Comodo

Контакты
Telegram: @ibrains_team
Skype: live:ibrains.team
E-mail: team@ibrains.team
Телефон: 8-800-******* (подключение 1 июля)
Центральный Офис: открытие 1 сентября

Мой вклад


Мой Логин: Karim
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Гонка РефБэков, Страховки, Компенсации, Оплачиваю постинг, Реф.Программа. Выплатил более 150 000$
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Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 22:56.
Karim на форуме  
Старый Сегодня, 22:58
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: iBrains - ibrains.team
неплохо выглядит. вертска хорошая, но шрифт в некоторых местах плохо читаем. планы длинные, поэтому немного понаблюдаю
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 23:07
#3
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Большой и красивый дом
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 54
УГ: 1
КП: 0.000
Re: iBrains - ibrains.team
С версткой недоработки есть, к сожалению слабо.
И SSL не смогли из-за этого правильно подключить.
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Миролюб на форуме  
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