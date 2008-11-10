iBrains - ibrains.team

Наша команда опытных врачей разработала уникальные программы оздоровления организма, которые по многим параметрам превосходят достижения классической медицины!
Миссия нашего проекта - помогать больным людям по всему миру, а также приносить пассивный доход инвесторам.
Проект имеет интересный маркетинг, который собрал в себя 2 самых популярных типа:
- Депозит включён в выплаты
- Депозит в конце срока
Депозит включён в выплаты
iNatural
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 30$
Максимальный депозит: 300$
Начисления: 2.2% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 46 дней. С РефБэком от блога за 43 дня
Общий доход: +32% за срок
iPartner
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 300$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 2.3% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 44 дня. С РефБэком от блога за 41 день
Общий доход: +38% за срок
iBenefactor
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 2.5% в сутки
Депозит включён в выплаты и отбивается за 40 дней. С РефБэком от блога за 38 дней
Общий доход: +50% за срок
Депозит в конце срока
Natural+
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 30$
Максимальный депозит: 300$
Начисления: 0.9% в сутки
Доход по депозиту: +54% за срок
Partner+
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 300$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 1% в сутки
Доход по депозиту: +60% за срок
Benefactor+
Срок работы депозита: 60 суток
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 1.2% в сутки
Доход по депозиту: +72% за срок
Выплаты: Проект использует систему Инстант Минимально на вывод: 1$ Платежные системы: AdvCash и PerfectMoney Реферальная программа 7% - 1% - 1% от депозита реферала
7% от депозита реферала 1го уровня
1% от депозита реферала 2го уровня
1% от депозита реферала 3го уровня
Цитата:
Я плачу отличный 100% РефБэк по проекту iBrains (7% от вашего депозита)
Так же я плачу 50% РефБэк 2го уровня (0.5% от депозита вашего реферала)
Так же в проекте имеется карьерная лестница, позволяющая зарабатывать на партнёрке больше стандартного.
При наборе определённого оборота средств в структуре, а так же при достаточном своём депозите, вы будете получать процент согласно своему новому статусу.
Техническая сторона проекта
Проект имеет лицензионный скрипт H-Script
Уникальный дизайн с 2 локализациями: Русская и Английская
Выделенный сервер
Защищает от DDos атак компания CoverDdos
SSL шифрование предоставляет популярная компания Comodo
Контакты
Telegram: @ibrains_team
Skype: live:ibrains.team
E-mail: team@ibrains.team
Телефон: 8-800-******* (подключение 1 июля)
Центральный Офис: открытие 1 сентября