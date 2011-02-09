effovenon Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 21.05.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Качественный прогон Хрумером, Zennoposterом всего 5 wmz RU-EN. Статьи, профиля, комме Здравствуйте уважаемые форумчане!



Предлагаю Вам свои качественные и не дорогие прогоны. О которых есть очень много отзывов на популярных форумах и которые дадут Вашим сайтам рост посетителей, тИЦ, ТРАСТ...



Итак:



1 - Тариф НЧ: стоимость 20 wmz. (Более 3-х сайтов стоимость 18 wmz, более 10 стоимость 16 wmz.)



Описание: Очень эффективный прогон Хрумером.

1) Парсю ключевые слова с Вашей статистики (по которым к Вам переходили посетители)

2) Ключам, делаю проверку позиций (оставляю те что выше топ 10)

3) Ключам те что выше топ 10 делаю подбор релевантных страниц по данным поисковиков

4) Веду по ним прогон



От Вас Нужно:

1) Адрес Сайта (с www или без www)

2) Пароль от статистики статистики liveinternet, Mail.ru, Yandex.Metrika, google analytics (надо для парсинга запросов для прогона)





2 - Тариф Стандарт: стоимость 10 wmz. Более 3х сайтов по 8 wmz. Более 10 (6 wmz)



Описание: Хороший прогон для повышения позиций ВЧ, СЧ и НЧ ключевых слов. Влияет на повышения траста и показателя Тиц, PR. Увеличение посетителей.



От Вас Нужно:

1)Урл сайта

2)Ключевые слова, по которым Вы бы хотели видеть Ваш сайт в топ 10.





3 - Тариф Два в одном: (НЧ+Стандарт). стоимость 26 вмз (экономия 4 вмз)





4 - Тариф Статья: 600-700 доноров 50 wmz. 1100-1200 доноров 80 wmz.



Описание: Супер эффективный прогон. Что получаем после? Тематическая статья до 2 000 символов, хорошо размножена, анкор в середине статьи. На каждом доноре получаем уникальную статью. После прогона я пингую доноров (так они быстро попадают в индекс поисковиков). По желанию можно загнать в индекс все сразу или с разбивкой на 9 дней. За примерами пишите.



От Вас Нужно:

1) Адрес Сайта (с www или без www)

2) Ключевые слова





5 - Тариф Старт: Для молодых сайтов от 3- х месяцев. cтоимость 6 вмз



Описание: Анкорный и безанкорный прогон молодых сайтов по профилям. тИЦ доноров от 10. Все открыты для индексации.



К-во профилей: 180+

От Вас Нужно: Адрес Сайта (с www или без www), ключевые слова.





6 - Тариф Пачка: Стоимость прогона одного домена 5 wmz. Заказ от 10 сайтов. (Более 20 сайтов стоимость 4 wmz, более 50 стоимость 3 wmz.)



Описание: Безанкорный прогон сетки сайтов по профилям (70% открытых для индекса, 30% закрытых), тИЦ которых от 10. Для повышения траста.



К-во: 600+

От Вас Нужно: Адрес Сайта (с www или без www)





7 - Тариф Статья ПРО: 100 статей + 1000 беков 35 wmz. 300 статей + 2000 беков 45 wmz. (Если надо больше статей и беков, пишите обсудим)



Описание: Супер эффективный и безопасный прогон. Что получаем после? Тематическая статья до 2 500 символов, хорошо размножена, анкор в середине статьи. На каждом доноре получаем уникальную статью.



После прогона я собираю урл статей и на них делаю безанкорный прогон Хрумером по профилям и комментариям. Так мы получаем на свой сайт небольшое количество беков с тематических статей, что в свою очередь не вызывает подозрения у ПС. И прогоном прокачиваем ссылочный вес статьи. В итоге прокачанная статья передает намного больше веса нашему сайту.



По желанию:

- Статьи пингую в гугле и яндексе. (так они быстро попадают в индекс поисковиков).

- Пинг на 9 дней



От Вас Нужно:

1) Адрес Сайта (с www или без www)

2) Ключевые слова







Для Англоязычного сегмента:



8 - Тариф Статья АНГ ПРО: 100 статей + 300 беков 40 wmz. 300 статей + 600 беков 50 wmz. (Если надо больше статей и беков, пишите обсудим)



Описание: Тематическая английская статья 2000-2 500 символов, хорошо размножена, В статье анкор и картинка с Вашего сайта. В итоге на каждом доноре получаем уникальную статью, которая анкором ссылается на Ваш сайт и картинку которая также ведет на Ваш сайт.



9 - Тариф АНГ: стоимость 15 wmz. Анкорный или безанкорный прогон по зарубежным донорам, количество 400+









О базах: Все базы для Хрумера собираю сама. Обновляю один раз в неделю, в зависимости от заспамленности. Проверяю в первую очередь прекрасной программой FastTrust, если коротко - с помощью этой программы я выбрасываю сайты, которые очень заспамленны и оставляю не только трастовые, но и менее заспамленные сайты. Для чего это нужно, я надеюсь, Вы знаете, если нет - могу подробно описать. Следующим шагом я убираю те урлы сайтов, которые пишут абузы. Так получается наиболее подходящая база для обратных ссылок, которая не потянет за собой абуз и беков с заспамленных сайтов.



Выполнения заказа от 2 до 6 дней.



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Для заказа пишите: в личку

Почта: effovenon@yandex.ru

Аська: 675693248

Скайп: Аленочка Левчук или effovenon



К оплате принимаю: WMZ, WMR, WMU, ЯД (с любой карты на ЯД) Итак:стоимость 20 wmz. (Более 3-х сайтов стоимость 18 wmz, более 10 стоимость 16 wmz.)Очень эффективный прогон Хрумером.1) Парсю ключевые слова с Вашей статистики (по которым к Вам переходили посетители)2) Ключам, делаю проверку позиций (оставляю те что выше топ 10)3) Ключам те что выше топ 10 делаю подбор релевантных страниц по данным поисковиков4) Веду по ним прогон1) Адрес Сайта (с www или без www)2) Пароль от статистики статистики liveinternet, Mail.ru, Yandex.Metrika, google analytics (надо для парсинга запросов для прогона)стоимость 10 wmz. Более 3х сайтов по 8 wmz. Более 10 (6 wmz)Хороший прогон для повышения позиций ВЧ, СЧ и НЧ ключевых слов. Влияет на повышения траста и показателя Тиц, PR. Увеличение посетителей.1)Урл сайта2)Ключевые слова, по которым Вы бы хотели видеть Ваш сайт в топ 10.(НЧ+Стандарт). стоимость 26 вмз (экономия 4 вмз)600-700 доноров 50 wmz. 1100-1200 доноров 80 wmz.Супер эффективный прогон. Что получаем после? Тематическая статья до 2 000 символов, хорошо размножена, анкор в середине статьи. На каждом доноре получаем уникальную статью. После прогона я пингую доноров (так они быстро попадают в индекс поисковиков). По желанию можно загнать в индекс все сразу или с разбивкой на 9 дней. За примерами пишите.1) Адрес Сайта (с www или без www)2) Ключевые словаДля молодых сайтов от 3- х месяцев. cтоимость 6 вмзАнкорный и безанкорный прогон молодых сайтов по профилям. тИЦ доноров от 10. Все открыты для индексации.180+Адрес Сайта (с www или без www), ключевые слова.Стоимость прогона одного домена 5 wmz. Заказ от 10 сайтов. (Более 20 сайтов стоимость 4 wmz, более 50 стоимость 3 wmz.)Безанкорный прогон сетки сайтов по профилям (70% открытых для индекса, 30% закрытых), тИЦ которых от 10. Для повышения траста.600+От Вас Нужно: Адрес Сайта (с www или без www)100 статей + 1000 беков 35 wmz. 300 статей + 2000 беков 45 wmz. (Если надо больше статей и беков, пишите обсудим)Супер эффективный и безопасный прогон. Что получаем после? Тематическая статья до 2 500 символов, хорошо размножена, анкор в середине статьи. На каждом доноре получаем уникальную статью.После прогона я собираю урл статей и на них делаю безанкорный прогон Хрумером по профилям и комментариям. Так мы получаем на свой сайт небольшое количество беков с тематических статей, что в свою очередь не вызывает подозрения у ПС. И прогоном прокачиваем ссылочный вес статьи. В итоге прокачанная статья передает намного больше веса нашему сайту.- Статьи пингую в гугле и яндексе. (так они быстро попадают в индекс поисковиков).- Пинг на 9 дней1) Адрес Сайта (с www или без www)2) Ключевые слова100 статей + 300 беков 40 wmz. 300 статей + 600 беков 50 wmz. (Если надо больше статей и беков, пишите обсудим)Тематическая английская статья 2000-2 500 символов, хорошо размножена, В статье анкор и картинка с Вашего сайта. В итоге на каждом доноре получаем уникальную статью, которая анкором ссылается на Ваш сайт и картинку которая также ведет на Ваш сайт.стоимость 15 wmz. Анкорный или безанкорный прогон по зарубежным донорам, количество 400+Все базы для Хрумера собираю сама. Обновляю один раз в неделю, в зависимости от заспамленности. Проверяю в первую очередь прекрасной программой FastTrust, если коротко - с помощью этой программы я выбрасываю сайты, которые очень заспамленны и оставляю не только трастовые, но и менее заспамленные сайты. Для чего это нужно, я надеюсь, Вы знаете, если нет - могу подробно описать. Следующим шагом я убираю те урлы сайтов, которые пишут абузы. Так получается наиболее подходящая база для обратных ссылок, которая не потянет за собой абуз и беков с заспамленных сайтов.Выполнения заказа от 2 до 6 дней.--------------------------------------в личку675693248Аленочка Левчук или effovenonК оплате принимаю:

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