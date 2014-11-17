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Kompany привлек инвестиции для своего сервиса предоставления данных о фирмах

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Kompany привлек инвестиции для своего сервиса предоставления данных о фирмах

Kompany, расположенная в Вене (Австрия) компания в сфере регуляторных технологий, предоставляющая авторитетные данные, чтобы узнать больше о нужном клиенте и способствующая процессам противодействия отмыванию денег, получила инвестиции, выраженные семизначной цифрой. Инвесторами выступили I.E.C.T. Capital Partners, Стефан Шнайдер (floor13.de) и другие финансовые персоны.

Компания будет использовать полученные средства для расширения своего присутствия на мировом рынке, чтобы охватить 150 миллионов компаний по всему миру, а также для разработки новых услуг, таких как инструмент анализа международных конечных бенефициаров (UBO).

Основанная в 2012 году и возглавляемая Расселом Э. Перри, компания предоставляет доступ в режиме реального времени к официальным и авторитетным данным коммерческого регистра, включая документальные данные более чем 100 миллионов компаний, работающих в более чем 150 юрисдикциях. Собственный механизм ARTSS (адаптивный семантический поиск в режиме реального времени) связывает государственные реестры и другие источники данных о клиенте и возможностях отмывания денег со всего мира. Дополнительные виды обслуживания, такие как проверки политически уязвимого лица и санкционного списка, расширенные проверки НДС и IBAN номеров, мониторинг и оповещения также входят в спектр предоставляемых компанией услуг. К сервису можно постоянно получать доступ в помощью интернета или интегрировать его в системы управления ресурсами предприятия или CRM-системы с помощью API.

В настоящий момент клиентская база компании включает в себя 35 000 предприятий из более чем 100 стран.

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