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Музыкальное приложение MUGO привлекает $1 млн в качестве стартового капитала

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Музыкальное приложение MUGO привлекает $1 млн в качестве стартового капитала

Музыкальное приложение MUGO привлекает $1 млн в качестве стартового капитала у стратегического международного инвестора и частных инвесторов из Израиля, Германии и США. Приложение было запущено на прошлой неделе в App Store и Google Play. MUGO была основана генеральным директором Ори Сегалом, вице-президентом продукта Шэй Голдбергом и техническим директором Романом Слуцким. Приложение MUGO - это музыкальный проигрыватель, который меняет опыт прослушивания музыки и позволяет пользователям слушать вместе одну и ту же песню одновременно в одной и той же точке песни, делиться музыкой в ​​реальном времени, следить за другими пользователями с аналогичными музыкальными предпочтениями, мгновенно обмениваться списками воспроизведения с друзьями, воспроизводить музыку в соответствии с настроением.Приложение MUGO является не только музыкальным плеером, но и социальной сетью.

Сегал заявил: "Музыка всегда была социальным явлением. В последнее время в мобильную эпоху музыка стала не такой социальной. Если пользователь хочет поделиться музыкой то он должен "уметь жонглировать", то есть вставлять ссылки на композиции между несколькими различными приложениями. MUGO меняет такой подход, позволив группе одновременно прослушивать одну и ту же композицию, тем самым возвращая широкий социальный аспект музыке. Это похоже на наш опыт работы с такими приложениями, как Instagram и Pinterest, где мы загружаем и обмениваемся изображениями из разных источников в одном месте. С MUGO мы обмениваемся музыкой из разных источников с другими, используя единое приложение, которое является не только социальной сетью, но также музыкальным проигрывателем высшего качества."

В основе MUGO лежит запатентованная технология LIVE Share. Эта технология позволяет пользователям слушать в режиме реального времени одну и ту же песню, синхронизированную с одной и той же точкой в ​​песне.


Специально для mmgp.ru
Уникальность Etxt 98%
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