Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,319 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счет Atomic: 9500599 (FXOpen)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:55
#1
Премиум
 
Аватар ГераЯ
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 2,501
Благодарностей: 1,304
УГ: 0
КП: 0.279
подарки
ПАММ-счет Atomic: 9500599 (FXOpen)
ПАММ-счет Atomic: 9500599 (FXOpen)

2) Дата создания: 24.07.2015
3) Валюта ПАММ-счета: USD
4) Краткая информация об управляющем - нет
Капитал управляющего: 1000.00 USD

Тип: PAMM ECN
Активные дни:469
6) Оферты ПАММ-счета :

Promotional (10/0/0 - 0/3 - 100/1/100 - 0)
— что означают цифры в скобках
(1)Вознаграждение за эффективность, 2)Комиссия Провайдера, 3)Ограничение минимальной доходности, 4)Комиссия за назначение средств, 5)Штраф за досрочный вывод средств, 6)Первоначальное назначение средств, 7)Минимальная сумма для назначений, 8)Минимальный баланс, 9)Комиссия Агента).

Торговый интервал на всех счетах равен месяцу. Расчёт прибыли и убытка между инвестором и трейдером производится каждый месяц считая от даты первого вложения в ПАММ.

7) Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете, — информации нет.
8) Мани-менеджмент неизвестен, максимальная просадка 16.12%%
9) Контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.) — обсудить ПАММ-счет можно здесь.
10) Информация о наличии/отсутствии у управляющего ликвидированных ПАММ-счетов: не известно.
11) Дополнительная информация-

Статистика по месяцам:

2015 -0.95%
2016 +49.33%
2017
январь-0.05%
февраль +0.37%
март +4.65%
апрель -6.27%
май текущий плюс
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

FXOPEN- ECN брокер
Inadvisors - ПАММ-обзоры:FXOpen и Альпари!
ГераЯ вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счет FX: 9500968(FXOpen) ГераЯ Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 9 05.05.2017 14:23
ПАММ-счет Leo: 9501108 (FXOpen) ГераЯ Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 6 03.12.2016 12:16
ПАММ-счет Leo: 9501108 (FXOpen) ГераЯ Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 04.10.2016 14:00
ПАММ счет LightFuture (FxOpen) websmith Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 09.05.2016 07:01
ПАММ-счет Wsc: 9500311 (FXOpen) Vellata Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 13 01.01.2016 20:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dor87
«КамАЗ» организует на Кубе сборку и ремонт грузовиков
От Dor87 в разделе «Авто»
Аватара нет
ВМ VS ВТБ24/связной банк
От aleksey111 в разделе «WebMoney»
Аватар mokin35
Производство молока, овощей и мяса значительно увеличилось
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар upline
Технология Teechan: масштабирование Биткоина без изменений основного протокола
От upline в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Leopold
Adpaying.com - заработок на рекламных пакетах и кликах
От Leopold в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lomar
hyip-monitoring.net Возврат до 130% рефских
От lomar в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
411,319
Тем
470,519
Сообщений
11,635,898

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube